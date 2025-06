Si amplia l’area umida di Grumello al Piano: rinaturalizzato il vecchio alveo del Morla

Abitata da avifauna

Già abitata da una ricca avifauna, oltre a insetti (ma non zanzare) e anfibi, è stata ufficialmente inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno dall’assessora a Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini: «Rinaturializziamo l’antico alveo del Morla. È un progetto strategico per la biodiversità e il contrasto al cambiamento climatico. Non è scontato che una città abbia un’oasi di questo tipo», ha detto.