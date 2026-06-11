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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 11 Giugno 2026

Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto

L’INCIDENTE. Manovra errata di un’automobilista 26enne che verrà multata. I testimoni: scena assurda. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto
Il suv incastrato nel portone della Fara, tra via Porta Dipinta e via Fara in Città Alta. Donna e bambino di 7 anni illesi.
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Rocambolesco incidente in Città Alta, dove, intorno alle 17.30 di giovedì 11 giugno, un suv è rimasto incastrato nel portone della Fara, al termine di una manovra errata che ha provocato danni a tre moto in sosta. Alla guida dell’auto, una 26enne, non residente a Bergamo, che verrà multata dalla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti: illesa la conducente e il bimbo di 7 anni a bordo con lei.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe notato un parcheggio libero nella zona del Pozzo Bianco, in via Porta Dipinta, e, giunta all’altezza della Fara, avrebbe tentato di effettuare un’inversione di marcia, nonostante la manovra sia vietata in quel tratto. Qualcosa però è andato storto e, stando a quanto è stato possibile apprendere, invece di frenare la 26enne avrebbe premuto sull’acceleratore, forse anche a causa dei sandali che indossava.

Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto
Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto

Il Suv ha così abbattuto un panettone di cemento posto a protezione del passaggio pedonale, travolgendo e danneggiando tre moto parcheggiate nei pressi del portone. L’auto è rimasta incastrata su due ruote, attirando l’attenzione di numerosi passanti e curiosi: «Una scena surreale», raccontano alcuni giovani che si stavano rilassando sul Pratone della Fara.

Il dissuasore di cemento, rotolato per decine di metri, ha terminato la sua corsa contro una vettura in sosta. Dalle prime informazioni, lo storico portone non avrebbe riportato danni, mentre sarebbero significativi quelli alle moto.

Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto
Città Alta, suv incastrato nel portone della Fara: distrutte tre moto in sosta -Foto

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