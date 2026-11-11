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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Sicurezza a Bergamo, nuove telecamere nei parchi: 10 punti di videosorveglianza

IL PROGETTO. Lavori nei parchi Suardi, Caprotti e Marenzi per 200mila euro. La rete cittadina arriverà a 247 punti. Entro dicembre la nuova centrale di controllo.

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Sicurezza a Bergamo, nuove telecamere nei parchi: 10 punti di videosorveglianza
I lavori per l’installazione delle telecamere al parco Suardi

Bergamo

Nuove telecamere nei parchi di Bergamo per rafforzare la sicurezza urbana. Sono in corso i lavori per l’installazione di 10 punti di videosorveglianza nei parchi Suardi, Caprotti e Marenzi. L’intervento, promosso dal Comune e attuato attraverso Atb Mobilità, prevede un investimento di 200mila euro, di cui 100mila finanziati dal Ministero dell’Interno.

Telecamere nei parchi di Bergamo: dove saranno installate

I nuovi punti saranno distribuiti tra Parco Suardi e Orti di San Tommaso (5), Parco Caprotti (3) e Parco Marenzi (2). Le telecamere saranno collocate in prossimità di ingressi, aree gioco, percorsi pedonali e zone di sosta.

Gli impianti, dotati di riprese ad alta definizione e panoramiche fino a 360 gradi, saranno collegati alla rete cittadina di videosorveglianza. Le immagini saranno accessibili a polizia locale, questura e carabinieri. Previste anche funzionalità di analisi video con intelligenza artificiale. I lavori dovrebbero concludersi entro novembre.

Sicurezza a Bergamo, nuove telecamere nei parchi: 10 punti di videosorveglianza
Sicurezza a Bergamo, nuove telecamere nei parchi: 10 punti di videosorveglianza

Bergamo, entro il 2026 la Smart City Control Room

Sicurezza a Bergamo, nuove telecamere nei parchi: 10 punti di videosorveglianza
Telecamere nei parchi a Bergamo

Le nuove installazioni rientrano nel potenziamento della videosorveglianza cittadina, che arriverà a 247 punti complessivi: 202 già attivi, 10 in fase di installazione e altri 35 previsti nei prossimi mesi.

Entro la fine dell’anno sarà operativa la Smart City Control Room, una centrale unica presso la Polizia Locale che integrerà i sistemi di controllo di Atb e consentirà anche la gestione da remoto degli impianti semaforici.Tra le prossime aree interessate dalle telecamere figurano il Parco del Galgario, piazza Pontida, l’Urban Center e Redona.

«La sicurezza dei parchi è una condizione fondamentale perché siano luoghi realmente vissuti e accessibili a tutti», sottolinea l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, evidenziando l’obiettivo di integrare gli impianti in un’unica rete tecnologica.

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