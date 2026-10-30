Solennità dei Santi e commemorazione Defunti: le celebrazioni con il Vescovo

Domenica inizia il mese di novembre, dedicato alla memoria e al suffragio di tutti i defunti. Come da sempre, anche la Diocesi si riunisce per queste intenzioni. Domenica 1° novembre è la Solennità di Ognissanti: alle 10.30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, come da tradizione, il Vescovo raggiungerà la chiesa del cimitero, dove alle 15 presiede una Messa solenne in suffragio di tutti i defunti della città. Interverranno anche le autorità civili, politiche e militari. Al termine, si formerà un corteo per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre.

Lunedì 2 novembre è il giorno della commemorazione dei Defunti. Alle 15,30, nella chiesa del cimitero, il vicario generale monsignor Davide Pelucchi presiede una Messa solenne. La sera alle 18, in Cattedrale, il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica in memoria e suffragio di tutti i defunti della Diocesi. Da dicembre dello scorso anno sono scomparsi otto sacerdoti bergamaschi: don Mario Marossi, parroco di San Francesco in città; don Remo Duci, collaboratore pastorale in Valle di Scalve; monsignor Alberto Facchinetti, prevosto emerito di Alzano Maggiore; don Tullio Pasini, collaboratore pastorale di Montello; don Luigi Mazzoleni, collaboratore pastorale di Sant’Alessandro della Croce in città; don Galdino Beretta, parroco emerito di Carvico; don Pietro Maconi, parroco emerito di Valsecca; don Giacomo Cumini, collaboratore pastorale di Santa Lucia in città e già prete operaio e sindacalista.

Il ricordo

Giovedì 5 novembre la nostra Diocesi ricorda i missionari (sacerdoti, religiosi, religiose, laici) defunti nel corso dell’anno, che hanno speso la vita per l’evangelizzazione e la promozione umana delle popolazioni di vari continenti. Nella chiesa del cimitero , alle 15,30 don Cristiano Re, delegato vescovile per la Vita sociale e mondialità, presiede una Messa. In questo stesso giorno, la nostra Diocesi fa memoria di tutti i Vescovi che l’hanno guidata nel corso dei secoli con una Messa alle 18 in Cattedrale, presieduta dal Vescovo Francesco Beschi.