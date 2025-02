Sorbillo, tutti in coda per una pizza nella serata inaugurale

Gino Sorbillo ha aperto giovedì 13 gennaio il suo nuovo locale in centro a Bergamo con il format «Gino Sorbillo – Pizza Gourmand». Il celebre pizzaiolo napoletano è arrivato in città per partecipare al vernissage inaugurale che ha registrato la presenza di tantissima gente. Già dal pomeriggio è iniziato un via vai davanti alle vetrine di via Borfuro, di fronte al tribunale. C’è chi sbirciava il menù appeso in vetrina e chi bussava per chiedere un biglietto da visita, in modo da programmare nei prossimi giorni una mangiata in compagnia. La prima pizza sfornata non poteva che riportare il nome della città di Bergamo, benaugurante per l’attività che da venerdì 14 febbraio sarà regolarmente a disposizione del pubblico, sette giorni su sette, sia a pranzo che a cena.