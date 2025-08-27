Sostegno nella primaria, nelle scuola di Bergamo coperto solo il 16% dei posti

La provincia bergamasca

Cisl Scuola Bergamo sottolinea come la mini call veloce, pur rappresentando uno strumento utile, non sia sufficiente a colmare il fabbisogno di personale specializzato sul sostegno. Lo sguardo ora si rivolge ai percorsi di formazione e specializzazione avviati dall’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che potranno offrire un contributo, ma che difficilmente saranno risolutivi nel breve periodo.

La precarietà del personale di sostegno si traduce inevitabilmente in precarietà dell’offerta formativa

«Questi numeri – continua Manzullo - raccontano una realtà che non possiamo accettare: dietro alle percentuali ci sono migliaia di alunni con disabilità e le loro famiglie, che hanno diritto alla continuità didattica e a un progetto educativo stabile, non ogni anno rimesso in discussione. La precarietà del personale di sostegno si traduce inevitabilmente in precarietà dell’offerta formativa. Come Cisl Scuola chiediamo con forza che si intervenga per stabilizzare i docenti specializzati e per garantire alle scuole una dotazione organica che corrisponda ai reali bisogni. Servono politiche lungimiranti, che mettano al centro la qualità dell’inclusione scolastica e non lascino le famiglie sole a fronteggiare discontinuità e incertezze. La crescita del numero complessivo di posti è un fatto positivo, ma è insufficiente se a questo non corrisponde una crescita di posti stabili. Il sostegno non può essere terreno di precarietà: deve essere una scelta di investimento strutturale nella scuola e nella comunità educativa».