Stadio, carte in Comune per l’intitolazione a «New Balance»

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma lo stadio di Bergamo va verso l’intitolazione a New Balance, prestigiosa società statunitense di abbigliamento sportivo che si è recentemente legata all’Atalanta come sponsor tecnico. Stando alle ultime indiscrezioni, la società nerazzurra avrebbe presentato in Comune, proprio in queste ore, tutta la documentazione per il cambio di denominazione.

Il quinto nome

Un nuovo capitolo, e nome, per l’impianto di viale Giulio Cesare. Nella sua storia quasi centenaria (l’inaugurazione è datata 1928) la casa dell’Atalanta e dei suoi tifosi è stata chiamata in vari modi: stadio «Mario Brumana», Comunale e infine «Atleti Azzurri d’Italia». Dal 2019, e per i successivi sei anni, a far da cornice alle imprese dei nerazzurri è stato il «Gewiss Stadium». Lo scorso 30 giugno, come noto, è scaduto il contratto di «naming rights»: l’azienda di Cenate Sotto, leader nel settore elettrotecnico, resta al fianco dell’Atalanta come back sponsor sul retro delle maglie di gara, ma senza più dare il nome allo stadio, tanto che sulla segnaletica di servizio dei vari settori è stata nascosta l’ormai vecchia denominazione.

A breve l’ufficialità