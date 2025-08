Gewiss, niente più nome sullo stadio dell’Atalanta: continua la collaborazione sul retro delle maglie

«Dopo sei anni di collaborazione per i l brand naming dello stadio cittadino , Atalanta e Gewiss confermano il proprio legame per continuare a investire insieme nei valori dello sport e nello sviluppo del territorio. Il segno visibile di questa nuova fase sarà rappresentato dalla presenza di Gewiss come back sponsor sulle divise da gara della prima squadra, a testimonianza concreta della continuità del rapporto e del valore condiviso del progetto».

«Lo sport, così come l’impresa, sono strumenti straordinari per unire, includere, ispirare. Lo sport è la coniugazione perfetta fra le ambizioni personali, la professionalità e la necessità che abbiamo di confrontarci con noi stessi, con i nostri desideri e il bisogno di fare nuove esperienze» ha dichiarato anche Fabio Bosatelli, presidente di Gewiss. «Rinnovare questa partnership significa rafforzare il nostro impegno nello sport come strumento di crescita economica e sociale per la città».