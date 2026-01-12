Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026
Stazione: riaperto il sottopasso, più stretto e con telecamere in attesa dei due sovrappassi - Foto e video
I LAVORI. Riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni: è rimasto chiuso per un anno.
È stato riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso della stazione che collega via Gavazzeni a piazzale Marconi a Bergamo. D opo un anno di chiusura torna quindi operativo il passaggio sotterraneo, che per tutto il 2025 era stato sostituito dall’attraversamento a raso dei binari.
Già dalle prime ore del mattino molti studenti hanno potuto utilizzarlo nuovamente, dopo i lavori di ristrutturazione durati un anno. Si tratta però di una riapertura provvisoria: una volta completata la nuova stazione ferroviaria, il collegamento tra piazzale Marconi e via Gavazzeni sarà garantito dai due futuri sovrappassi.
Stazione di Bergamo: riaperto il sottopasso. Video di Yuri Colleoni
Il sottopasso, ora più stretto rispetto al passato, è comunque pienamente sicuro: è stato illuminato a giorno ed è dotato di telecamere di videosorveglianza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA