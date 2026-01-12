Stazione: riaperto il sottopasso, più stretto e con telecamere in attesa dei due sovrappassi - Foto e video

È stato riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso della stazione che collega via Gavazzeni a piazzale Marconi a Bergamo. D opo un anno di chiusura torna quindi operativo il passaggio sotterraneo, che per tutto il 2025 era stato sostituito dall’attraversamento a raso dei binari .

Già dalle prime ore del mattino molti studenti hanno potuto utilizzarlo nuovamente, dopo i lavori di ristrutturazione durati un anno. Si tratta però di una riapertura provvisoria: una volta completata la nuova stazione ferroviaria, il collegamento tra piazzale Marconi e via Gavazzeni sarà garantito dai due futuri sovrappassi.