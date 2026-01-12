Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Stazione: riaperto il sottopasso, più stretto e con telecamere in attesa dei due sovrappassi - Foto e video

I LAVORI. Riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni: è rimasto chiuso per un anno.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Riaperto il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni alla stazione di Bergamo
Riaperto il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni alla stazione di Bergamo
(Foto di Colleoni)

È stato riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso della stazione che collega via Gavazzeni a piazzale Marconi a Bergamo. D opo un anno di chiusura torna quindi operativo il passaggio sotterraneo, che per tutto il 2025 era stato sostituito dall’attraversamento a raso dei binari.

Il traffico su via Gavazzeni
Il traffico su via Gavazzeni
(Foto di Colleoni)
Un passaggio utilizzato dagli studenti delle scuole superiori
Un passaggio utilizzato dagli studenti delle scuole superiori
L’ingresso al sottopasso da via Gavazzen
L’ingresso al sottopasso da via Gavazzen
L’area della stazione vista dall’alto
L’area della stazione vista dall’alto

Già dalle prime ore del mattino molti studenti hanno potuto utilizzarlo nuovamente, dopo i lavori di ristrutturazione durati un anno. Si tratta però di una riapertura provvisoria: una volta completata la nuova stazione ferroviaria, il collegamento tra piazzale Marconi e via Gavazzeni sarà garantito dai due futuri sovrappassi.

Stazione di Bergamo: riaperto il sottopasso. Video di Yuri Colleoni

Il sottopasso, ora più stretto rispetto al passato, è comunque pienamente sicuro: è stato illuminato a giorno ed è dotato di telecamere di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
sergio cotti