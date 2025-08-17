Tassista perde il portafoglio: riconsegnato con soldi e carte

Ormai non aveva più speranze di ritrovarlo, invece la mattina successiva è stato contattato dalla polizia locale di Bergamo che lo ha informato che un anonimo lo aveva consegnato al Comando con tutti i soldi e i documenti . Una disavventura con un lieto fine quella che è capitata nella notte tra mercoledì e giovedì a un tassista venticinquenne di Milano che lavora nella Bergamasca. «Ho fatto salire sul mio taxi alcuni clienti all’aeroporto di Orio al Serio – racconta – per poi portarli in Città Alta, in via San Lorenzo . Al momento del pagamento non mi sono accorto di aver lasciato il mio portafoglio sul tettuccio dell’auto e quando sono tornato all’aeroporto di Orio al Serio mi sono reso conto di averlo smarrito».

«A quel punto sono subito ritornato in Città Alta per cercarlo nella zona ma non l’ho trovato. Ero molto preoccupato non tanto per i soldi quanto perché al suo interno avevo documenti importanti indispensabili per lavorare». Il fatto è successo intorno a mezzanotte e il tassista la mattina successiva stava già pensando di andare a sporgere denuncia di smarrimento. «Poi alle 10 di giovedì mi ha chiamato la polizia locale di Bergamo per dirmi che era stato ritrovato in via Fara da un cittadino – precisa – e, quando sono andato da loro a ritirarlo, ho visto che c’erano ancora tutti i documenti e tutti i soldi». «Non so chi sia stato a ritrovarlo – conclude –, ma ci tengo almeno a ringraziarlo pubblicamente per l’onestà che sembra così rara in questi tempi. Riconoscere questo suo bel gesto mi sembra davvero il minimo».