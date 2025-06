Temporale e forte vento sulla Bergamasca, alberi caduti e voli dirottati

Temporale e forte vento sulla Bergamasca nella prima serata di sabato 21 giugno. In particolare tra le 19 e le 21, prima in Valle Brembana, poi sulla città e infine nella Bassa. Con diversi alberi caduti, fortunatamente senza feriti, e alcuni voli dirottati dall’aeroporto di Orio al Serio.

In particolare, nello scalo bergamasco sono stati 13 i voli dirottati, 8 a Bologna e 5 a Verona. Diversi gli alberi caduti in giro per la provincia: uno di questi ha interrotto la circolazione, per circa un’ora, sulla provinciale che collega Val Brembilla e Sedrina, un altro ha invece travolto un’auto parcheggiata fuori dal cimitero di Osio Sotto, al cui interno non c’era nessuno. Al momento non si registrano feriti.