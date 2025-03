Tentato furto all’Ipercoop di Crema: denunciati tre bergamaschi

I Carabinieri della Radiomobile di Crema hanno denunciato tre persone, due uomini di 36 e 32 anni e una donna di 38 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti o domiciliati in provincia di Bergamo, per tentato furto aggravato ai danni del supermercato Ipercoop di Crema. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 26 marzo, intorno alle 15. La pattuglia dei Carabinieri è stata allertata dagli addetti alla vigilanza del supermercato, che avevano tentato di fermare i tre sospettati intenti a sottrarre merce dai banchi vendita. Tuttavia, i soggetti sono riusciti a fuggire e a salire su un’auto, della quale sono stati forniti i dettagli. Immediatamente, i militari hanno avviato le ricerche e intercettato il veicolo sulla SP 235 in direzione di Offanengo, fermandolo nei pressi di un’area di servizio.