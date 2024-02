Torna il maltempo: pioggia e neve in montagna - Video

Allerta arancione in Lombardia

In Lombardia la sala della Protezione civile ha emesso un’allerta arancione rischio idrogeologico, un’allerta gialla rischio idraulico e un’allerta gialla rischio vento forte. L’approfondimento di una depressione Nordatlantica verso il Mediterraneo - si legge nel bollettino - spinge un flusso Sud occidentale instabile ed in intensificazione verso l’arco Alpino: precipitazioni diffuse su rilievi e pianura occidentale, in intensificazione nel corso del pomeriggio di giovedì 22 febbraio e forti dalla serata. Quota neve attesa tra 1.200 e 1.600 metri. Venti in rinforzo da Sud, in particolare sull’Appennino oltre 600 metri e sulle cime Alpine e Prealpine inizialmente oltre 1500 metri, dalle 21 anche a quote inferiori (800 metri); in pianura vento in rinforzo da Est in serata.