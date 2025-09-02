Torna lo Sbarazzo a Bergamo: tre giorni di shopping «spaziale»

Torna lo «Sbarazzo» in città, da venerdì 5 settembre a domenica 7. I commercianti del Duc di Bergamo annunciano un’ edizione «spaziale con offerte stellari» , con tanto di cartonato a forma di razzo dove potersi fare una fotografia, davanti al negozio del cuore. Il clou della tre giorni di shopping e festa sarà domenica, a partire dalle 9 e per tutta la giornata, con i gazebo allestiti in piazza Matteotti , davanti al palazzo comunale. In piazza ci sarà anche un gazebo de «I Maestri del paesaggio» in collaborazione con Accademia Carrara, con laboratori artistici per i più piccoli.

Una novantina di negozi aderenti

La dodicesima edizione è stata presentata nella mattinata di martedì 2 settembre a Palazzo Frizzoni. Per tre giorni i negozi aderenti accoglieranno il pubblico con «sconti eccezionali e offerte imperdibili, trasformando le vie dello shopping in un palcoscenico vivace e ricco di occasioni – spiega Nicola Viscardi, manager del Duc -. Sarà un momento speciale per la nostra città, per rafforzare il commercio di vicinato e rafforzare il legame con la comunità». Da venerdì una novantina di negozi proporranno offerte speciali, ciò che è rimasto dei saldi estivi ed occasioni di collezioni passate: «Ma non mancherà la qualità – sottolinea Sara Valsecchi, vicepresidente Bergamo in Centro -. Per lo Sbarazzo vengono ormai persone anche da fuori provincia, abbiamo avviato una speciale campagna di comunicazione, per un’edizione stellare, le adesioni dei negozi sono aggiornate costantemente sul nostro sito www.bergamoincentro.it e sui nostri canali social».