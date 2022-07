Trasporto pubblico, sarà un autunno caldo: rincari fino al 10%

L’aumento tariffario, per i pullman extraurbani, arriverà a sfiorare mediamente il 10% (9,97%, per la precisione). Un po’ inferiore, ma comunque rilevante, il dato del sistema urbano: +7,1%. Si prospetta un autunno di rincari per il trasporto pubblico locale : effetto dell’inflazione, che oggi viaggia a ritmi sostenuti che non consentono più, come avvenuto durante la pandemia, di soprassedere nell’applicare i ritocchi.