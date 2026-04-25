Tratte estive in treno a costi popolari da Bergamo verso la Liguria e la Versilia

Anche se i prezzi dei biglietti ferroviari sono generalmente aumentati per effetto dei rincari dei carburanti, alcune linee stagionali verso le località di mare restano competitive e permettono di raggiungere Liguria, Versilia, Romagna e Marche senza affrontare traffico, pedaggi e costi di parcheggio. In attesa che a giugno Trenitalia-Tper rimetta in servizio l’Orobic line – l’ex Freccia Orobica per Rimini e Pesaro – sono già attivi i collegamenti verso la Liguria e la Versilia. Per il terzo anno consecutivo il capolinea dell’Orobic line sarà Brescia, a causa della capacità ridotta della stazione di Bergamo per i lavori di potenziamento della linea ferroviaria.

Fino al 28 settembre Trenitalia e Trenord, nei giorni di sabato e festivi, mettono in circolazione cinque treni di andata e ritorno, tra cui la relazione Bergamo–Ventimiglia, con fermate a Verdello, Treviglio Ovest e in quasi tutte le località della Riviera di Ponente. Il viaggio dura circa cinque ore, con partenza da Bergamo alle 6.30 e arrivo a Ventimiglia alle 11.25; ritorno alle 18.25 con arrivo alle 23.27. I prezzi 2026 per la tratta Bergamo–Ventimiglia vanno da 28 a 48,60 euro, con una media di circa 29 euro. Dal 25 luglio al 23 agosto il collegamento potrà subire deviazioni o limitazioni per lavori programmati da Rfi.

Accanto ai collegamenti verso la Liguria, resta attivo anche il servizio del fine settimana tra Bergamo e Pisa, utile per raggiungere tutte le località della Versilia. Fino al 30 aprile sono previste alcune modifiche d’orario: il treno parte da Bergamo alle 6.43 e arriva a Pisa alle 12.06, con fermata a Grumello; il ritorno è alle 17.52 con arrivo alle 23.10. I prezzi 2026 per la Bergamo–Pisa partono da 20.14 euro e possono salire fino a 207,60 euro, a seconda delle combinazioni e dell’eventuale utilizzo dell’alta velocità.