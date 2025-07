Tutti insieme per «pulire» il quartiere della Celadina

Domenica 20 luglio, dalle 9.30 alle 12 , c on ritrovo al parco Baden Powell del quartiere Celadina ospiterà un evento di cittadinanza attiva dedicato alla «pulizia ambientale», promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con l’ assessorato alla Transizione ecologica , ambiente e verde del Comune di Bergamo .

Un’azione collettiva sul territorio

Materiali e smaltimento a cura di Aprica

L’appello dell’amministrazione

«Un evento educativo di fondamentale importanza che punta a diffondere il rispetto per l’ambiente e la cura del territorio. Oltre a non abbandonare rifiuti, possiamo raccoglierli e lasciare i luoghi migliori di come li abbiamo trovati. Ringrazio molto le tante associazioni che si stanno adoperando insieme all’Amministrazione per il bene comune, offrendo un modello di senso civico alle giovani generazioni», ha dichiarato l’assessora alla Transizione ecologica, ambiente e verde Oriana Ruzzini.