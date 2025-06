Università di Bergamo: boom di candidature per i corsi ad accesso programmato. Domande più che raddoppiate

Nonostante il contesto sfidante segnato da un calo demografico generalizzato, l’Ateneo bergamasco registra un aumento notevole di interesse per i suoi corsi di laurea triennale ad accesso programmato.

Le richieste superano del 125% l’offerta formativa

Per l’anno accademico 2025/26, sono state presentate 1.374 domande a fronte di 610 posti disponibili nei cinque corsi coinvolti: Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione (Curriculum Infanzia ed Educatore), Scienze Motorie e Sportive, Scienze Psicologiche . In media, le richieste superano del 125% l’offerta formativa, confermando la crescente attrattività dei percorsi universitari che offrono una formazione professionalizzante e vicina alle esigenze del mercato del lavoro.

I corsi più richiesti

Il corso in Scienze Psicologiche guida la classifica delle preferenze, con 569 preiscrizioni e 537 candidati in graduatoria, pari al 355% dei posti disponibili. Subito dopo, Scienze Motorie e Sportive totalizza 180 candidature e 171 ammessi, coprendo il 260% dei posti.

Anche gli altri corsi registrano numeri positivi: Scienze della Comunicazione con 246 preiscrizioni, 230 candidati in graduatoria (+23%); Scienze dell’Educazione – Infanzia con 228 preiscrizioni, 217 in graduatoria (+82%); Scienze dell’Educazione – Educatore con 151 preiscrizioni, 139 in graduatoria (+27%).