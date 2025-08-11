Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025
in aggiornamento

Va in cerca di funghi e cade per 10 metri: ferita una 24enne soccorsa con l’elicottero

L’INCIDENTE . Era in compagnia di un amico quando è scivolata in un dirupo. Sarebbe grave.

L’elisoccorso a Valbondione
L’elisoccorso a Valbondione
(Foto di Archivio)

Valbondione

L’allarme è scattato verso le 10 di lunedì 11 agosto da Lizzola. A chiamare i soccorsi un uomo che stava cercando funghi in compagnia di una ragazza di 24 anni.

È stata proprio la donna a cadere per una decina di metri in un dirupo e a finire nel torrente Bondione, ferendosi in modo abbastanza serio.

I soccorsi si sono mossi subito con un’ambulanza, con gli uomini del soccorso alpino di Valbondione e poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Bergamo.

La ragazza è stata verricellata e portata con l’elicottero in ospedale in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidenti aerei e spaziali
Salute
Ferite, Lesioni
Salvataggio