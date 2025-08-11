Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025
Va in cerca di funghi e cade per 10 metri: ferita una 24enne soccorsa con l’elicottero
L’INCIDENTE . Era in compagnia di un amico quando è scivolata in un dirupo. Sarebbe grave.
Valbondione
L’allarme è scattato verso le 10 di lunedì 11 agosto da Lizzola. A chiamare i soccorsi un uomo che stava cercando funghi in compagnia di una ragazza di 24 anni.
È stata proprio la donna a cadere per una decina di metri in un dirupo e a finire nel torrente Bondione, ferendosi in modo abbastanza serio.
I soccorsi si sono mossi subito con un’ambulanza, con gli uomini del soccorso alpino di Valbondione e poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Bergamo.
La ragazza è stata verricellata e portata con l’elicottero in ospedale in codice rosso.
