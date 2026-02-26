Valanga in Valtellina, morti due scialpinisti: soccorsi anche da Bergamo

Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina nella mattinata di giovedì 26 febbraio. Secondo quanto comunicato da Areu, le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 28 anni, residenti in zona. Valutato sul posto senza necessità di ospedalizzazione un altro scialpinista, testimone dell’evento ma non coinvolto direttamente.

Sono intervenuti il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo: le squadre stanno lavorando in condizioni complesse per gli accumuli di neve instabili e la visibilità variabile.