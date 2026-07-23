Via 2mila mq di asfalto, il parcheggio di Longuelo sarà più verde

Dove prima c’era asfalto e grigiore ora ci sono grandi aiuole verdi, rinfrescanti, e alberi liberi di respirare. Al parcheggio della filiale Bper Banca di Longuelo si va avanti a rimuovere il bitume e a sostituirlo con nuova pavimentazione drenante.

Sono 2mila in tutto i metri quadrati di suolo che entro la fine di agosto - data prevista per la conclusione del cantiere - saranno restituiti «alla natura». Un cambiamento in apparenza piccolo ma radicale se si considera che la quota di pavimentazione rinaturalizzata rappresenta il 32% dell’intera superficie dell’area. In pratica, un terzo del totale. La trasformazione dell’area di sosta privata a uso pubblico di via Mattioli appare già evidente e il colpo d’occhio, soprattutto per i residenti che si affacciano dalla propria casa sul parcheggio, è netto.

Depavimentazione: ora gli alberi respirano

Il nuovo volto è percepibile in particolare attorno ai grandi alberi. Prima circondate e soffocate dall’asfalto (peraltro inutilizzato) e da reti metalliche per nulla piacevoli alla vista, le piante avevano cominciato a spaccare il cemento per emergere in superficie e andare in cerca di ossigeno. Ora invece, grazie all’intervento di depavimentazione - con il quale sono stati inoltre mantenuti tutti gli esemplari, soprattutto platani e pini domestici - non dovranno più farsi spazio con la forza. Potranno infatti godere di un’unica area verde perimetrale agli stalli (a differenza della zona centrale del parcheggio, che verrà riasfaltata).

Il cantiere - di competenza della banca e aggiudicato all’impresa Termo Clima, con il coordinamento per la parte agronomica dagli esperti di Ruralia, - ha consentito di liberare terreno. A beneficio anche dei posti auto, che non solo rimarranno gli stessi di prima - una trentina, a strisce bianche - , ma aumenteranno con l’innesto di circa 4-6 stalli per le moto.

Le parole dell’assessore Ruzzini