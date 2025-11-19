Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Via Fara, si asfalta. I cambiamenti viabilistici in Città Alta

Dal 24 a 28 novembre lavori di asfaltatura in via Fara. Ecco come cambia la viabilità.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La zona coinvolta dal cantiere
La zona coinvolta dal cantiere

Bergamo

Da lunedì 24 novembre a venerdì 28 novembre verranno effettuati i lavori di asfaltatura definitiva di via Fara, in Città Alta, a seguito degli interventi eseguiti sulla rete dell’acquedotto Algua. Saranno attivati provvedimenti viabilistici temporanei nel tratto compreso tra via San Lorenzo e il campo sportivo.

I lavori si svolgeranno dalle ore 9 di lunedì 24 novembre fino alle ore 19 di venerdì 28 novembre, con avanzamento progressivo del cantiere.

Nel dettaglio, verranno adottate le seguenti misure: divieto di sosta permanente con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area di cantiere, eccetto i mezzi dell’impresa; restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico di cantiere; istituzione limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

