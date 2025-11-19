Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025
Via Fara, si asfalta. I cambiamenti viabilistici in Città Alta
Dal 24 a 28 novembre lavori di asfaltatura in via Fara. Ecco come cambia la viabilità.
Bergamo
Da lunedì 24 novembre a venerdì 28 novembre verranno effettuati i lavori di asfaltatura definitiva di via Fara, in Città Alta, a seguito degli interventi eseguiti sulla rete dell’acquedotto Algua. Saranno attivati provvedimenti viabilistici temporanei nel tratto compreso tra via San Lorenzo e il campo sportivo.
I lavori si svolgeranno dalle ore 9 di lunedì 24 novembre fino alle ore 19 di venerdì 28 novembre, con avanzamento progressivo del cantiere.
Nel dettaglio, verranno adottate le seguenti misure: divieto di sosta permanente con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area di cantiere, eccetto i mezzi dell’impresa; restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico di cantiere; istituzione limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto interessato.
