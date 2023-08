Via Moroni, una ventina gli alloggi inagibili dopo l’incendio - Foto e video

Diverse persone non potranno rientrare in casa a causa dei danni causati ai loro appartamenti dal rogo divampato sui tetti nella mattinata di lunedì 21 agosto in via Moroni. Off limits gli alloggi dal civico 14 al civico 30, per un totale, secondo le prime stime, di almeno una ventina di abitazioni. I residenti coinvolti sarebbero complessivamente una quarantina: tra loro, 22 hanno trovato ospitalità per la notte al Central Hostel di Bergamo, dove il Comune ha prenotato le stanze a proprie spese, altre persone sono andate da parenti o conoscenti, altre ancora invece al momento del rogo non erano in casa perché in vacanza e non potranno rientrare.

«Un grande ringraziamento - dicono il vicesindaco Sergio Gandi e l’assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina - va ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale che oggi hanno tanto lavorato per domare le fiamme e per mettere in sicurezza la via. Abbiamo cercato una soluzione temporanea per tutti coloro che oggi hanno visto bruciare parte della propria casa e siamo riusciti a trovare camere per tutti nel Central Hostel Bergamo, a pochi passi dalla loro casa. Camere che il Comune ha prenotato a proprie spese: crediamo sia un gesto significativo e doveroso verso questi nostri concittadini».

Il rogo

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono partite dal civico 20, hanno intaccato altri due tetti vicini e, marginalmente, la porzione di un quarto. La zona coinvolta si estende dal civico 14 fino al civico 40. Numerosi i passanti che hanno segnalato il fumo che è stato visibile per ore in tutto il centro cittadino dalle 10.30 della mattina e fino a distanza di chilometri.

Le operazioni

(Foto di Bedolis) Le fiamme

(Foto di Bedolis) Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

(Foto di Bedolis)

In azione i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, di Zogno e i volontari di Gazzaniga e di Treviglio: dopo aver sgombrato i piani sotto il tetto, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono durate fino intorno alle 13.30. Le fiamme, più volte spente, si sono riattivate e i Vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di spegnimento per poi lavorare sul fumo per altre ore, con anche la verifica degli appartamenti intaccati dal fuoco. Non si conosce per il momento la causa del rogo.

Il rogo è scoppiato al civico 20: la zona è stata delimitata per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco e la strada è stata chiusa al transito. I residenti sono usciti in autonomia, avvisandosi tra loro grazie ad una chat che tiene in contatto gli abitanti della palazzina.



La Polizia locale di Bergamo è intervenuta per transennare la zona e allontanare i tantissimi curiosi, muniti di cellulari, che hanno ripreso le fiamme e il fumo. Numerose anche le segnalazioni alla nostra redazione.

L’incendio in via Moroni

(Foto di Bedolis)