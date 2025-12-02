Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

Ztl Città Alta, Valverde, via Tasso e Pignolo: telecamere per monitore anche l’uscita

LA NOVITÀ. Dal 12 dicembre si accendono le telecamere anche in uscita dalle zone a traffico limitato. Obbiettivo, limitare la permanenza non consentita, soprattutto per il carico e scarico.

Bergamo

A partire da giovedì 12 dicembre saranno attivati i sistemi di videocontrollo delle uscite (telecamere) dalle Zone a Traffico Limitato (Ztl) del Centro Storico di Città Alta, di Valverde e di Tasso e Pignolo.

Le sanzioni scattano dal 12 gennaio

L’attivazione rientra in una fase di pre-esercizio, durante la quale non verranno elevate sanzioni. Nel periodo che precede l’entrata in vigore della modalità sanzionatoria, prevista per il 12 gennaio 2026, saranno effettuati controlli tecnici e verifiche operative per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e un’adeguata informazione da parte della Polizia Locale ai veicoli commerciali muniti di pass per il carico e scarico. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto dell’orario di uscita indicato, oltre il quale si configura un transito non autorizzato all’interno della Ztl.

Misura prevista da tempo per regolare il carico/scarico

La misura, prevista da tempo all’interno della pianificazione della mobilità urbana, risponde alla necessità di garantire il rispetto delle fasce orarie di accesso e uscita per le diverse categorie di veicoli autorizzati, in particolare quelli adibiti a carico e scarico merci. L’attivazione delle telecamere consentirà un maggiore presidio di ambiti a prevalente vocazione pedonale, contribuendo così alla tutela della sicurezza, alla salvaguardia del patrimonio storico e alla riduzione del traffico non autorizzato.

Le Ztl a Bergamo

Nel corso degli anni, l’amministrazione comunale ha progressivamente regolamentato l’accesso alle Ztl, istituendo i varchi e introducendo sistemi di controllo elettronico degli accessi, con specifiche fasce orarie riservate a residenti, veicoli autorizzati e mezzi commerciali.

Ztl di viale Vittorio Emanuele
Ztl di viale Vittorio Emanuele
(Foto di Beppe Bedolis)

Con la delibera di Giunta 179 del 31 marzo 2025, è stata prevista l’attivazione sanzionatoria dei varchi elettronici anche nelle fasce orarie di carico e scarico, subordinando l’accesso per i veicoli commerciali al possesso di uno specifico contrassegno. La necessità di attivare i sistemi di controllo anche in uscita è nata a seguito delle violazioni delle fasce orarie consentite, che generano criticità in termini di sicurezza e viabilità.

• Per consentire il rispetto dell’orario di uscita dalle Ztl rispetto al termine massimo di ingresso, è stato esteso alle Ztl cittadine oggetto dell’ordinanza quanto già previsto per la Ztl di città alta cioè un margine di 15 minuti in più entro il quale uscire.

I varchi attivati e delle fasce orarie:

Ztl centro storico di Città Alta

Varchi in uscita attivi dal 12 dicembre 2025:

ZTl zona a traffico limitato Quartiere Città Alta
ZTl zona a traffico limitato Quartiere Città Alta
(Foto di Yuri Colleoni)

•Varco 40 – via Porta Dipinta
•Varco 44 – via Porta Pantano
•Varco 47 – via Mayr
•Varco 42 – via San Lorenzo
•Varco 45 – piazza Cittadella

Fasce orarie di accesso per i veicoli commerciali (categoria N1, muniti di contrassegno):
•7:00 – 7:45 (uscita entro le 8:00)
•9:00 – 10:30 (uscita entro le 10:45)
•15:00 – 15:45 (uscita entro le 16:00)
Fasce orarie per i servizi postali:
•7:00 – 7:45 (uscita entro le 8:00)
•9:00 – 12:30 (uscita entro le 12:45)
•15:00 – 18:30 (uscita entro le 19:00).

Ztl Tasso/Pignolo

Varchi in uscita attivi dal 12 dicembre 2025:

•Varco 49 – via Pignolo, direzione via Camozzi
•Varco 48 – via Pignolo, direzione via Verdi.

Fasce orarie di accesso per veicoli commerciali (categoria N1, muniti di contrassegno):

•7:00 – 10:00 (uscita entro le 10:15)
•15:00 – 16:00 (uscita entro le 16:15)

Ztl Valverde

Varchi in uscita attivi dal 12 dicembre 2025:

•Varco 41 – via Maironi da Ponte
•Varco 43 – via Fara

Fasce orarie di libera circolazione (per veicoli non muniti di contrassegno):

•Lunedì – venerdì
o7:00 – 9:30 (uscita entro le 09:45)
o15:45 – 19:30 (uscita entro le 19:45)

