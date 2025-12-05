Ztl Valverde, nuove regole d’accesso: come richiedere i permessi

Bergamo introduce nuove regole sperimentali per la gestione della Ztl Valverde, con l’obiettivo di ridurre il traffico di attraversamento nel quartiere. Atb ha definito le modalità per richiedere i p ermessi temporanei di accesso destinati a visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche .

Ztl Valverde: chi può richiedere i permessi

Permessi: durata e regole di utilizzo

Ogni permesso temporaneo:

- ha una durata massima di 48 ore

- è valido solo per i veicoli che sostano in aree private all’interno della Ztl

- consente l’accesso e l’uscita solo dal varco di via Maironi da Ponte

- Non è consentito usare la Ztl Valverde come strada di attraversamento per raggiungere Città Alta.