Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Ztl Valverde, nuove regole d’accesso: come richiedere i permessi

VIABILITÀ. Atb ha definito le modalità per richiedere i permessi temporanei di accesso destinati a visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Bergamo introduce nuove regole sperimentali per la gestione della Ztl Valverde, con l’obiettivo di ridurre il traffico di attraversamento nel quartiere. Atb ha definito le modalità per richiedere i permessi temporanei di accesso destinati a visitatori, ospiti e clienti di residenti e attività economiche.

Ztl Valverde: chi può richiedere i permessi

Possono richiedere i permessi temporanei:
- i residenti nella Ztl Valverde
- i titolari di attività economiche situate all’interno dell’area

La Ztl Valverde comprende il tratto da via Maironi da Ponte (all’altezza della rotonda con telecamera) fino a via alla Porta di San Lorenzo. I permessi sono gratuiti in via sperimentale per quattro mesi, fino al 31 marzo 2026.

Permessi: durata e regole di utilizzo

Ogni permesso temporaneo:
- ha una durata massima di 48 ore
- è valido solo per i veicoli che sostano in aree private all’interno della Ztl
- consente l’accesso e l’uscita solo dal varco di via Maironi da Ponte
- Non è consentito usare la Ztl Valverde come strada di attraversamento per raggiungere Città Alta.

Come richiedere il permesso Ztl Valverde

Per accreditare un veicolo è necessario:
Inviare una mail a [email protected]
Allegare un documento di identità che attesti la residenza o la sede dell’attività nel quartiere Valverde.
Indicare nella mail la targa del veicolo da autorizzare

Sportello Ztl Atb: contatti e informazioni

Per chiarimenti su permessi e varchi Ztl è attivo lo Sportello Ztl Atb in via Monte Gleno 13, Bergamo.
Call center: 035 236026 (tasto 2) da lunedì a sabato: 7–22. domenica: 9–19.
Email: [email protected]

Lo sportello riceve su appuntamento, prenotabile telefonicamente oppure online cliccando qui.

