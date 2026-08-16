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Cronaca Domenica 16 Agosto 2026

Autostrada A4, nella notte tra il 19 e il 20 agosto chiude in uscita il casello di Trezzo

VIABILITÀ. Solo per chi proviene da Milano. In programma lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

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Redazione Web
Redazione Web
Autostrada A4, nella notte tra il 19 e il 20 agosto chiude in uscita il casello di Trezzo

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 agosto sarà chiuso il casello di Trezzo sull’autostrada A4, in uscita per chi proviene da Milano.

Le alternative

In alternativa, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, oppure proseguire in A4 in direzione Venezia e uscire a Capriate. Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, invece, si consiglia di anticipare l’uscita a Cavenago, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate.

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