Autostrada A4, nella notte tra il 19 e il 20 agosto chiude in uscita il casello di Trezzo
VIABILITÀ. Solo per chi proviene da Milano. In programma lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.Lettura meno di un minuto.
Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 agosto sarà chiuso il casello di Trezzo sull’autostrada A4, in uscita per chi proviene da Milano.
Le alternative
In alternativa, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, oppure proseguire in A4 in direzione Venezia e uscire a Capriate. Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, invece, si consiglia di anticipare l’uscita a Cavenago, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate.
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