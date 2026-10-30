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Cronaca Venerdì 30 Ottobre 2026

Elicottero precipitato in Bosnia, lutto a Paratico per il tenente Zecchillo

LA TRAGEDIA. Sul Sebino vive l’anziana madre di una delle quattro vittime dell’incidente avvenuto giovedì.

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Emma Crescenti
Emma Crescenti

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Elicottero precipitato in Bosnia, lutto a Paratico per il tenente Zecchillo
Nell’incidente all’elicottero militare italiano Ch-47 in forza all’operazione Althea precipitato in Bosnia-Erzegovina, tra i quattro i militari morti anche il tenente Zecchillo, la cui madre vive a Paratico
(Foto di Ansa)

Paratico

È un lutto che colpisce da vicino anche la comunità di Paratico quello per la morte di Franco Adriano Zecchillo, tenente medico infermiere del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, tra le vittime del drammatico incidente che giovedì ha coinvolto un elicottero dell’Esercito italiano in Bosnia-Erzegovina.

Un mese fa era morto il fratello

La notizia della tragedia ha raggiunto anche il paese del Sebino, dove viva la madre, Mary. La donna, ultraottantenne, al momento dell’incidente si trovava nella seconda abitazione di famiglia sul lago, dove fino a poco tempo fa abitava anche l’altro figlio, Alberto Carmine Zecchillo, scomparso il 29 settembre all’età di 60 anni. Un dettaglio che amplifica e acuisce il dolore della famiglia, costretta a vivere un secondo lutto nel giro di un mese.

A raggiungere la donna per comunicarle la drammatica notizia sono state le rappresentanze dell’Esercito e della Croce Rossa Italiana, accompagnate anche da uno psicologo. Giovedì sera a Paratico è arrivata anche la figlia.

Elicottero precipitato in Bosnia, lutto a Paratico per il tenente Zecchillo
I resti dell'elicottero militare italiano Ch-47 in forza all'operazione Althea precipitato in Bosnia-Erzegovina
(Foto di Muzafer Dervisevic/Fabio Govoni)

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