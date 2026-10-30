Elicottero precipitato in Bosnia, lutto a Paratico per il tenente Zecchillo

È un lutto che colpisce da vicino anche la comunità di Paratico quello per la morte di Franco Adriano Zecchillo , tenente medico infermiere del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana , tra le vittime del drammatico incidente che giovedì ha coinvolto un elicottero dell’Esercito italiano in Bosnia-Erzegovina.

Un mese fa era morto il fratello

La notizia della tragedia ha raggiunto anche il paese del Sebino, dove viva la madre, Mary. La donna, ultraottantenne, al momento dell’incidente si trovava nella seconda abitazione di famiglia sul lago, dove fino a poco tempo fa abitava anche l’altro figlio, Alberto Carmine Zecchillo , scomparso il 29 settembre all’età di 60 anni. Un dettaglio che amplifica e acuisce il dolore della famiglia, costretta a vivere un secondo lutto nel giro di un mese.

A raggiungere la donna per comunicarle la drammatica notizia sono state le rappresentanze dell’Esercito e della Croce Rossa Italiana, accompagnate anche da uno psicologo. Giovedì sera a Paratico è arrivata anche la figlia.