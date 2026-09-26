Il rombo delle moto fuori dalla chiesa. A Calolziocorte l’ultimo saluto a Roberto Butti
I FUNERALI. Chiesa gremita per i funerali dell’imprenditore morto nell’incidente alla Evb. Il ricordo della comunità, dei padri somaschi e del gruppo BbrOff-Road.Lettura meno di un minuto.
Calolziocorte
Chiesa parrocchiale gremita a Calolziocorte per l’ultimo saluto all’imprenditore Roberto Butti, 72 anni, deceduto per un tragico incidente all’interno della sua ditta Evb srl, nella zona industriale di via Cantelli.
Un imprenditore gentiluomo molto conosciuto e stimato per i suoi modi di fare cordiali, e per la sua attenzione verso il prossimo, in tanti hanno voluto presenziare alle esequie celebrate dall’arciprente don Antonio Vitali, responsabile dell’Unità pastorale di Calolziocorte. A concelebrare con lui altri cinque sacerdoti, tra i quali quattro padri somaschi, del vicino santuario di Somasca di Vercurago per il legame dell’imprenditore scomparso con la congregazione fondata da San Girolamo Emiliani.
Forte legame con la comunità
Nell’omelia don Antonio ha sottolineato il legame di Butti con la comunità. Al termine della Messa, il saluto del padre somasco Livio Valenti che ha espresso tra l’altro la gratitudine della congregazione per quanto fatto dall’imprenditore.
Toccante il saluto del gruppo di moto cross BbrOff-Road, del quale l’imprenditore era presidente: «Sei stato una persona vera, buona, gentile, sempre pronta ad aiutare e con una cuore grande come pochi». Poi il rombo dei motori delle moto ha salutato il feretro fuori dalla chiesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA