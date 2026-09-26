Il rombo delle moto fuori dalla chiesa. A Calolziocorte l’ultimo saluto a Roberto Butti

Un imprenditore gentiluomo molto conosciuto e stimato per i suoi modi di fare cordiali, e per la sua attenzione verso il prossimo, in tanti hanno voluto presenziare alle esequie celebrate dall’arciprente don Antonio Vitali, responsabile dell’Unità pastorale di Calolziocorte. A concelebrare con lui altri cinque sacerdoti, tra i quali quattro padri somaschi, del vicino santuario di Somasca di Vercurago per il legame dell’imprenditore scomparso con la congregazione fondata da San Girolamo Emiliani.