ioleggoperché, al via il 7 novembre con il messaggio di Sofia Goggia

Prende il via il 7 novembre, per la prima volta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, l’undicesima edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Fino a domenica 15 novembre tutti potranno recarsi in una delle 4.135 librerie aderenti per acquistare e donare un libro alle 30.610 scuole partecipanti e, per la prima volta su scala nazionale, ai 4.004 nidi iscritti. Una mobilitazione che coinvolge oltre 4,4 milioni di bambini e ragazzi e più di 110.000 gemellaggi tra scuole e librerie, grazie ai quali ciascuno può scegliere a quale realtà destinare il proprio dono.

Alla campagna, dedicata nell’edizione 2026 a ’Una comunità che cresce’ partecipa anche il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile, Julio Velasco. Al fianco del progetto gli storici Ambassador Rudy Zerbi e Sofia Goggia.

Tra le numerose autrici e autori che partecipano alla mobilitazione: Stefania Auci, Luca Azzolini, Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli, Giuditta Campello, Francesco D’Adamo, Maurizio De Giovanni, Claudia De Lillo, Gabriella Genisi, Antonio Ferrara, Giuseppe Festa, Barbara Franco, Enrico Galiano, Luigi Garlando, Angela Iantosca, Kento, Roberta Lippi, Chiara Lossani, Nicola Lucchi, Valentina Mastroianni, Roberto Morgese, Daniele Nicastro, Melissa Panarello, Valentina Pericci, Cecilia Randall e Licia Troisi.

«Da sabato ogni libreria aderente diventa un punto di accesso alla lettura per le scuole e, da quest’anno, per i nidi di tutta Italia - ha detto il presidente di Aie, Innocenzo Cipolletta -. #ioleggoperché cresce perché cresce la partecipazione di chi ne fa parte: cittadini, famiglie, insegnanti, librai, editori. Accogliamo con profonda gratitudine l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, concesso per la prima volta all’iniziativa: è un riconoscimento che premia dieci anni di lavoro corale e ci impegna a portare i libri con ancora più forza, soprattutto dove finora sono arrivati di meno».

L’Alto Patronato del Capo dello Stato si aggiunge alla Medaglia del Presidente della Repubblica, già conferita all’iniziativa nelle precedenti edizioni. Nelle librerie tornano anche i Messaggeri di #ioleggoperché: lettori appassionati, studenti maggiorenni e insegnanti che affiancheranno i librai, aiutando il pubblico a scegliere il libro da donare e a conoscere il funzionamento dell’iniziativa. Ai libri donati dai cittadini si aggiungeranno, al termine dell’iniziativa, i 100.000 volumi messi a disposizione dagli editori, destinati quest’anno alle scuole che hanno presentato una richiesta di Calabria, Sardegna e Molise, territori che finora hanno beneficiato meno del progetto.