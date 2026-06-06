Maturità, nominate 228 commissioni. Esame per 9.203 studenti bergamaschi

Manca sempre meno all’inizio dell’esame di Maturità, con la prima prova in programma giovedì 18 giugno alle 8,30. Sono in tutto 9.203 – di cui 8.777 interni e 426 esterni – gli studenti bergamaschi per cui è partito il fatidico conto alla rovescia, tra la gioia di essere arrivati alla conclusione del percorso di studi e l’ansia di dover superare ancora un ultimo grande scoglio.

I numeri

Intanto, sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni dell’esame (consultabili a questo link). Quelle attivate in Bergamasca sono 228, per un totale di 455 classi tra licei, istituti tecnici e istituti professionali. In tutta Italia, invece, sono oltre mezzo milione (precisamente 527.607) i maturandi, 13.989 le commissioni e 27.884 le classi coinvolte.

Prove e commissioni

Le commissioni sono composte da un presidente esterno, due commissari esterni e due interni. Per quanto riguarda l’esame, si partirà appunto giovedì 18 giugno, con la prova scritta di italiano. La seconda prova, venerdì 19, riguarderà le discipline caratterizzanti: latino al Classico, matematica allo Scientifico, lingua e cultura straniera 1 al Linguistico e scienze umane al liceo delle Scienze umane. Negli istituti tecnici, c’è economia aziendale per Amministrazione, finanza e marketing.

Le novità

Le principali novità riguardano l’esame orale, che sarà incentrato su quattro discipline: italiano (per tutti), quella della seconda prova scritta, altre due di base. Per esempio: al Classico, oltre a italiano, l’orale sarà completato da latino, matematica e storia; allo Scientifico, invece, l’orale degli studenti avrà al centro italiano, matematica, scienze e storia. Il colloquio si aprirà con una riflessione dello studente sul proprio percorso di scolastico (senza, quindi, alcuna busta da sorteggiare o uno spunto da cui partire).