Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Giovedì 25 Giugno 2026

Nel Sebino entra la metà dell’acqua che esce. In 12 giorni il livello è crollato di mezzo metro

SICCITÀ. Basta sporgersi quel tanto che basta dai parapetti e osservare i muri degli spondali e che reggono i lungolaghi e la litoranea.

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nel Sebino entra la metà dell’acqua che esce. In 12 giorni il livello è crollato di mezzo metro
Il livello del lago in 12 giorni è sceso di quasi mezzo metro
(Foto di San Marco)

Il livello del lago ha cominciato la sua inesorabile discesa estiva. Complice l’assenza di precipitazioni significative – le ultime sono state quelle di inizio giugno – e le alte temperature, ma complici soprattutto le esigenze degli agricoltori a valle del Sebino e lungo la rete di rogge che si sviluppano lungo l’asta del fiume Oglio emissario.

I dati

Dati alla mano (sono quelli del portale laghi.net, dove sono consultabili quasi in real time le rilevazioni su afflussi, deflussi e altezze idrometriche), ieri sera il livello del lago d’Iseo era di 61,4 cm sopra lo zero idrometrico. Non malissimo, se si tiene conto che la media storica, calcolata tenendo conto delle rilevazioni del Consorzio dell’Oglio dal 1933 a oggi, è di 95,4 cm e il minimo è di -7,7 cm. Se però si considera che solamente una decina di giorni fa il livello del Sebino era quasi ai massimi storici, c’è stato un «crollo» di quasi mezzo metro. Il 12 giugno, infatti, gli idrometri segnavano l’altezza di 107,9 cm. A mercoledì il lago ha perso 46,5 cm. Quasi mezzo metro.

Anche il grafico che mostra l’andamento dei livelli da inizio anno mostra una curva in picchiata: dopo che da gennaio a inizio aprile il livello era rimasto fisso intorno allo zero, fino a fine maggio c’era stata la risalita, complici le precipitazioni (anche nevose) e l’indicazione del Tavolo regionale di chiudere i «rubinetti» della diga per accumulare acqua in vista della stagione irrigua e delle esigenze dei campi della Pianura, che ora sta beneficiando di circa 76 metri cubi di acqua al secondo. Ma le portate di deflusso sono quasi il doppio di quelle di afflusso: dall’Oglio immissario che corre lungo tutta la Valle Camonica, infatti, entrano nel lago circa 47 metri cubi di acqua al secondo. E il livello del lago scende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsi d'acqua
Risorse naturali
Acqua
Ambiente
Chiara Balducchi