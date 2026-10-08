Petosino, tricolori gettati alla festa alpina. «Gesto incivile»

Le bandierine tricolore erano state regalate ai bambini – insieme a un cappellino alpino e alla merenda per tutti – dal gruppo Alpini di Petosino, nel corso della festa d’autunno al parco Don Gnocchi. Poco dopo, però, molte bandiere dell’Italia sono state trovate gettate nei cestini dell’immondizia del parco.

L’amara scoperta

L’accaduto è stato denunciato dallo stesso gruppo Alpini di Petosino, in un post sui social firmato da «un semplice Alpino di Petosino». L’anonimo alpino ripercorre innanzitutto quella che, fino a quel momento, era stata una giornata «di festa e condivisione dedicato ai più piccoli». Poi l’amara e completamente inaspettata scoperta.

«Mancanza di educazione civica»

«Questo comportamento non è soltanto uno schiaffo alla gratuità e all’impegno dei volontari, ma rappresenta una grave mancanza di educazione civica che chiama in causa direttamente la responsabilità dei genitori. I bambini si comportano specchiandosi negli insegnamenti degli adulti» e per questo «vedere padri e madri permettere o ignorare il fatto che il simbolo della nostra Nazione finisca tra i rifiuti è un segnale d’allarme educativo che non va taciuto».

L’appello alle famiglie

Quindi l’appello, rivolto proprio alle famiglie: «Aiutateci a spiegare ai vostri figli il valore di quel drappo verde, bianco e rosso. Il rispetto per lo Stato, per la Costituzione e per il prossimo inizia proprio dai piccoli gesti quotidiani, anche all’interno di un parco pubblico, nel bel mezzo di una festa».