Rsa, posti a bando come per le spiagge: «Sistema a rischio»

La questione si trascina da tempo, da anni, ma come da italica tradizione non s’è ancora trovata una soluzione. Eppure a rischio c’è la tenuta di un sistema prezioso, quello sociosanitario. Il 31 dicembre scadrà la sospensione sull’efficacia della «disciplina sulla concorrenza di settore», in altri termini una sorta di clausola di salvaguardia prima dell’introduzione degli effetti della nuova legge sulla concorrenza.

Un quadro regolato dall’Unione europea (in primis attraverso la direttiva Bolkestein) e che ha applicazioni su materie più note (come le concessioni balneari), ma con riflessi importanti anche in altri ambiti.

La normativa

Ad esempio, scatterebbe la messa a bando periodica per i servizi dedicati agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità e per tutte le altre fragilità: in concreto, i posti letto cosiddetti contrattualizzati – quelli per cui la Regione riconosce alle singole strutture un contributo economico come compartecipazione alle cure – andrebbero riassegnati periodicamente, anche a cadenza annuale, con ovvie incertezze per i gestori.

La lettera

A riaccendere i riflettori è un appello nazionale promosso dalle associazioni Aias, Ansdipp, Aris, Diaconia Valdese, Uneba e Uripa: con una lettera aperta indirizzata a Governo e Parlamento, chiedono una proroga, da inserire nel decreto Milleproroghe o nella legge di bilancio, così da «consentire la revisione complessiva della disciplina sull’accreditamento e sull’accordo contrattuale».

Secondo le sigle firmatarie, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni «stravolgerebbe la disciplina dei servizi», «con il rischio che una Rsa non profit da un anno all’altro perda la gara e quindi il contributo pubblico per la cura degli anziani fragili, che a quel punto dovrebbero essere trasferiti altrove». Per analoghe ragioni, in pericolo «è anche tutta la rete di servizi di comunità che attuano l’assistenza territoriale, nell’integrazione tra sociale, sociosanitario e sanitario».

Anche per don Luigi Zanoletti, presidente di Uneba Bergamo (e vicepresidente dell’Associazione San Giuseppe), siamo di fronte a «un rischio forte»: «Non si può applicare alle case di riposo la stessa cornice normativa delle spiagge. È necessario un intervento normativo, lo attendiamo da tempo». «Le responsabilità sono in capo agli ultimi due Governi, quello Meloni e quello Draghi, che non hanno ancora preso provvedimenti efficaci – commenta il bergamasco Franco Massi, presidente nazionale di Uneba, la principale realtà rappresentativa del non profit sociosanitario in Italia –. Sui balneari c’è da tempo una grande tolleranza, invece del nostro mondo si parla poco».

Però, Massi lascia aperto uno spiraglio: «Ho fiducia che tutto si possa risolvere in tempi brevi, perché le nostre proposte non prevedono costi aggiuntivi per le casse dello Stato. Ci stiamo muovendo, attraverso l’interlocuzione con rappresentanti di maggioranza e opposizione, affinché nel decreto Milleproroghe o nella legge di bilancio siano introdotti degli emendamenti che permettano di rimandare l’entrata in vigore degli effetti della legge sulla concorrenza nel nostro settore».

L’audizione