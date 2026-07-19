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Cronaca Domenica 19 Luglio 2026

Scontro con un’auto a Rivolta d’Adda, muore motociclista di Fara

LA TRAGEDIA. È successo domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno, sulla strada provinciale 90.

Lettura meno di un minuto.
Scontro con un’auto a Rivolta d’Adda, muore motociclista di Fara
Il luogo dell’incidente a Rivolta d’Adda
(Foto di Cesni)

Rivolta d’Adda

Un 59enne di Fara Gera d’Adda ha perso la vita a Rivolta d’Adda, Viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 90, che da Rivolta porta a Pandino, quando per cause in fase d’accertamento è avvenuto lo scontro con un auto. Il 59enne è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a diversi metri di distanza.

È successo domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno. Sul posto ambulanza, automedica e vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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