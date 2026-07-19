Scontro con un’auto a Rivolta d’Adda, muore motociclista di Fara

Un 59enne di Fara Gera d’Adda ha perso la vita a Rivolta d’Adda, Viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 90, che da Rivolta porta a Pandino, quando per cause in fase d’accertamento è avvenuto lo scontro con un auto. Il 59enne è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a diversi metri di distanza.