Scontro con un’auto a Rivolta d’Adda, muore motociclista di Fara
LA TRAGEDIA. È successo domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno, sulla strada provinciale 90.Lettura meno di un minuto.
Rivolta d’Adda
Un 59enne di Fara Gera d’Adda ha perso la vita a Rivolta d’Adda, Viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 90, che da Rivolta porta a Pandino, quando per cause in fase d’accertamento è avvenuto lo scontro con un auto. Il 59enne è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a diversi metri di distanza.
È successo domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno. Sul posto ambulanza, automedica e vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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