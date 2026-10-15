Stretta sulle minicar truccate, arrivano le targhe personalizzate

Pugno duro contro le minicar truccate e via libera alle targhe personalizzate nel nuovo Codice della strada, approvato in Consiglio dei ministri. Dietrofront, invece, sulla patente B a 17 anni. «Sono molto soddisfatto perché abbiamo aggiornato regole vecchie di 30 anni nel nome della sicurezza. È un bel codice e conto che contribuisca a salvare delle vite», rivendica Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salvini spiega che sono state «appesantite alcune sanzioni per chi fa sorpassi azzardati o chi guida drogato e ubriaco, alleggerito la maggior parte delle multe più lievi per andare incontro a chi è in difficoltà economica. Stiamo poi cambiando i guardrail inserendo quelli salvavita. Sono presenti anche norme per tutelare pedoni e ciclisti e bloccare le mini-car selvagge, che sempre più spesso sfrecciano per le strade con motori truccati».