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Cronaca Martedì 07 Luglio 2026

Trezzo, giovane in difficoltà nell’Adda salvato dai Vigili del fuoco

L’INTERVENTO. Un sommozzatore si è calato dall’elicottero, lo ha raggiunto e aiutato a raggiungere la riva. Poi il trasporto in ospedale.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Trezzo, giovane in difficoltà nell’Adda salvato dai Vigili del fuoco
I vigili del fuoco sul fiume Adda

Trezzo sull’Adda

Un giovane in difficoltà nelle acque del fiume Adda è stato salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì 7 luglio.

Trezzo, giovane in difficoltà nell’Adda salvato dai Vigili del fuoco
I vigili del fuoco sul luogo dell’intervento

L’allarme - da Trezzo sull’Adda - è scattato poco prima delle 17 e da Malpensa è decollato l’elicottero del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Varese. È stato proprio uno dei sommozzatori, calandosi dall’elicottero, a trarre in salvo il giovane e portarlo a riva. Poi il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice giallo.

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