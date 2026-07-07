Trezzo, giovane in difficoltà nell’Adda salvato dai Vigili del fuoco
L’INTERVENTO. Un sommozzatore si è calato dall’elicottero, lo ha raggiunto e aiutato a raggiungere la riva. Poi il trasporto in ospedale.Lettura meno di un minuto.
Trezzo sull’Adda
Un giovane in difficoltà nelle acque del fiume Adda è stato salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì 7 luglio.
L’allarme - da Trezzo sull’Adda - è scattato poco prima delle 17 e da Malpensa è decollato l’elicottero del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Varese. È stato proprio uno dei sommozzatori, calandosi dall’elicottero, a trarre in salvo il giovane e portarlo a riva. Poi il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice giallo.
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