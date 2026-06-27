Via Paglia a Bergamo, al via la riqualificazione della strada - Foto
IL CANTIERE. Conclusa la fase dei sottoservizi. Si lavora fino a fine ottobre-inizio novembre, orari rimodulati per tutelare i lavoratori durante l’emergenza caldo.Lettura 2 min.
Bergamo
E’ entrato nella sua fase più visibile il cantiere di riqualificazione urbana di via Paglia, a Bergamo. Conclusi gli interventi sui sottoservizi interrati, hanno preso in questi giorni le lavorazioni di superficie nel tratto compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa, primo lotto del più ampio progetto di riqualificazione dell’intera via, uno degli interventi strategici dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità urbana, la sicurezza e la vivibilità dell’asse che collega la stazione ferroviaria al centro cittadino.
Il cantiere
Le lavorazioni interessano il rifacimento degli spazi pubblici a partire dai marciapiedi, e proseguiranno fino alla fine di ottobre, con conclusione prevista tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, salvo eventuali condizioni meteorologiche particolarmente avverse.
Rimodulati gli orari di lavoro
In considerazione delle elevate temperature di questi giorni e in applicazione delle misure di tutela previste per i lavoratori impegnati nei cantieri all’aperto, è stata inoltre rimodulata l’organizzazione delle attività. Il cantiere sarà operativo dalle ore 7 del mattino, mentre le lavorazioni verranno sospese nella fascia più calda della giornata, dalle ore 12 alle ore 16.30. Lunedì 29 giugno verrà effettuata una nuova valutazione dell’organizzazione del cantiere sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle temperature previste.
La viabilità
Proseguono nel frattempo le misure già adottate per limitare gli effetti del cantiere sulla circolazione. Rimangono in vigore il restringimento della carreggiata di via Paglia, tra via Bonomelli e via Paleocapa, per tratti alternati in funzione dell’avanzamento dei lavori, il limite di velocità di 30 chilometri orari, le modifiche temporanee ai percorsi pedonali e alla sosta.
Il progetto di riqualificazione di via Paglia
L’intervento complessivo, del valore di 2,2 milioni di euro, interessa l’intera via Paglia nel tratto compreso tra via Bonomelli e largo Medaglie d’Oro e sarà realizzato in tre fasi successive, con conclusione prevista per agosto 2027.
La riqualificazione prevede l’ampliamento e la continuità dei percorsi pedonali, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati in corrispondenza di via Novelli, via d’Alzano e via del Nastro Azzurro, una nuova organizzazione della sosta
Il progetto nasce da un lungo percorso di confronto con residenti, commercianti, Rete di quartiere e Comitato di via Paglia, che hanno contribuito a definire gli obiettivi dell’intervento: migliorare il decoro urbano, rafforzare la sicurezza, rendere più attrattivo il tessuto commerciale e trasformare via Paglia da semplice strada di attraversamento a uno spazio pubblico più accogliente e vissuto.
La riqualificazione prevede l’ampliamento e la continuità dei percorsi pedonali, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati in corrispondenza di via Novelli, via d’Alzano e via del Nastro Azzurro, una nuova organizzazione della sosta e una maggiore dotazione di spazi dedicati alla mobilità sostenibile. I parcheggi a pagamento passeranno dagli attuali 83 a 44 stalli, mantenendo i 27 posti riservati ai residenti, i 7 per le persone con disabilità, i 7 dedicati al carico e scarico, i 65 stalli per motocicli, gli 8 dedicati al servizio BiGi e i 12 destinati ai monopattini. Le rastrelliere per biciclette aumenteranno da 4 a 18 (+14).
La riqualificazione del verde
Grande attenzione è stata riservata anche al verde urbano. Le alberature esistenti saranno conservate, salvo eventuali verifiche agronomiche che ne evidenzino criticità sotto il profilo della sicurezza, e verranno messe a dimora complessivamente 26 nuove alberature, di cui 18 nel primo tratto interessato dai lavori (Bonomelli-Paleocapa), rafforzando i filari esistenti su entrambi i lati della via e contribuendo ad aumentare ombreggiamento, qualità ambientale e biodiversità della strada.
«Con la conclusione della fase dedicata ai sottoservizi entra oggi nel vivo un intervento molto atteso, che cambierà in modo significativo il volto di via Paglia. Il cronoprogramma è stato rispettato e ora iniziano le opere di riqualificazione dello spazio pubblico. In questi giorni di temperature eccezionalmente elevate abbiamo condiviso con l’impresa un’organizzazione del cantiere che mette al primo posto la tutela dei lavoratori, sospendendo le lavorazioni nelle ore più calde. Continueremo a monitorare quotidianamente l’andamento del cantiere e l’evoluzione delle condizioni meteo, cercando di coniugare sicurezza, qualità dell’intervento e rispetto dei tempi previsti» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.
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