Via Paglia a Bergamo, al via la riqualificazione della strada - Foto

E’ entrato nella sua fase più visibile il cantiere di riqualificazione urbana di via Paglia, a Bergamo. Conclusi gli interventi sui sottoservizi interrati, hanno preso in questi giorni le lavorazioni di superficie nel tratto compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa, primo lotto del più ampio progetto di riqualificazione dell’intera via, uno degli interventi strategici dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità urbana, la sicurezza e la vivibilità dell’asse che collega la stazione ferroviaria al centro cittadino.

Il cantiere

Le lavorazioni interessano il rifacimento degli spazi pubblici a partire dai marciapiedi, e proseguiranno fino alla fine di ottobre, con conclusione prevista tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, salvo eventuali condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Rendering del primo tratto di via Paglia

Rimodulati gli orari di lavoro

In considerazione delle elevate temperature di questi giorni e in applicazione delle misure di tutela previste per i lavoratori impegnati nei cantieri all’aperto, è stata inoltre rimodulata l’organizzazione delle attività. Il cantiere sarà operativo dalle ore 7 del mattino, mentre le lavorazioni verranno sospese nella fascia più calda della giornata, dalle ore 12 alle ore 16.30. Lunedì 29 giugno verrà effettuata una nuova valutazione dell’organizzazione del cantiere sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle temperature previste.

Il cantiere in via Paglia

La viabilità

Proseguono nel frattempo le misure già adottate per limitare gli effetti del cantiere sulla circolazione. Rimangono in vigore il restringimento della carreggiata di via Paglia, tra via Bonomelli e via Paleocapa, per tratti alternati in funzione dell’avanzamento dei lavori, il limite di velocità di 30 chilometri orari, le modifiche temporanee ai percorsi pedonali e alla sosta.

Il progetto di riqualificazione di via Paglia

L’intervento complessivo, del valore di 2,2 milioni di euro, interessa l’intera via Paglia nel tratto compreso tra via Bonomelli e largo Medaglie d’Oro e sarà realizzato in tre fasi successive, con conclusione prevista per agosto 2027.

La riqualificazione prevede l’ampliamento e la continuità dei percorsi pedonali, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati in corrispondenza di via Novelli, via d’Alzano e via del Nastro Azzurro, una nuova organizzazione della sosta Il progetto nasce da un lungo percorso di confronto con residenti, commercianti, Rete di quartiere e Comitato di via Paglia, che hanno contribuito a definire gli obiettivi dell’intervento: migliorare il decoro urbano, rafforzare la sicurezza, rendere più attrattivo il tessuto commerciale e trasformare via Paglia da semplice strada di attraversamento a uno spazio pubblico più accogliente e vissuto.

La riqualificazione prevede l’ampliamento e la continuità dei percorsi pedonali, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati in corrispondenza di via Novelli, via d’Alzano e via del Nastro Azzurro, una nuova organizzazione della sosta e una maggiore dotazione di spazi dedicati alla mobilità sostenibile. I parcheggi a pagamento passeranno dagli attuali 83 a 44 stalli, mantenendo i 27 posti riservati ai residenti, i 7 per le persone con disabilità, i 7 dedicati al carico e scarico, i 65 stalli per motocicli, gli 8 dedicati al servizio BiGi e i 12 destinati ai monopattini. Le rastrelliere per biciclette aumenteranno da 4 a 18 (+14).

La riqualificazione del verde

Grande attenzione è stata riservata anche al verde urbano. Le alberature esistenti saranno conservate, salvo eventuali verifiche agronomiche che ne evidenzino criticità sotto il profilo della sicurezza, e verranno messe a dimora complessivamente 26 nuove alberature, di cui 18 nel primo tratto interessato dai lavori (Bonomelli-Paleocapa), rafforzando i filari esistenti su entrambi i lati della via e contribuendo ad aumentare ombreggiamento, qualità ambientale e biodiversità della strada.