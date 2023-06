Addio a Marco Valietti, il gigante buono del blues bergamasco

La scena blues bergamasca e italiana perde Marco Valietti. Dopo una lunga malattia, il chitarrista e cantante di Treviolo è spirato ieri, lunedì 19 giugno, all’età di 61 anni nella sua casa, circondato dall’affetto di famigliari e amici più cari. La notizia della sua morte ha subito riempito i social: tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in poche ore. Classe 1962, Marco Valietti era infatti conosciuto come il gigante buono del blues, genere che padroneggiava alla sei corde e non solo.