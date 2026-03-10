Burger button
Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino Martedì 10 Marzo 2026

Amici, anche Opi va in finale

VISTO IN TV. Finalmente anche il cantante di Bonate Sopra, Opi, è stato ammesso alla fase finale del programma di Canale 5 «Amici».

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Simone Opini
Simone Opini

La promozione è arrivata con due giorni di ritardo, ma alla fine Simone Opini, imbianchino di 24 anni, è riuscito ad accedere al Serale del talent. La messa in onda del suo esame, inizialmente prevista per domenica e poi saltata anche nel daytime di lunedì, è stata vista in tv finalmente martedì 10 marzo alle 16,25. Con una puntata in pratica tutta per Opi. Sì, perché i prof del Canto se la sono «suonata» tra di loro con toni accesi prima di dargli la maglietta oro. Il dibattito si è scatenato (ecco perché la parte di Opi non ci stava domenica e lunedì) tra Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini dopo il primo brano «Sono un ragazzo di strada». E ne è passato un bel po’ prima di riuscire a sentirlo con «Vivere».

Caterina Lumina
Caterina Lumina

Alla fine però Lorella Cuccarini, pur ammettendo che non «è stata la cover che mi è piaciuta di più», ha dato il sì decisivo per il Serate di Opi. Che è esploso in un entusiasmo incontenibile. Il pubblico in piedi ad applaudire e a scandire il suo nome, lui che abbraccia coach e compagni e poi telefona a mamma e papà, che gli dicono: «Siamo orgogliosi di te, altro che “torno dopo una settimana”. Ci manchi, ma adesso devi volare».

Per lui, come per l’altra bergamasca in gara, Caterina Lumina, 22 anni, ora trapiantata a Minorca, l’avventura ad «Amici» continua.

