Amici, anche Opi va in finale

La promozione è arrivata con due giorni di ritardo, ma alla fine Simone Opini, imbianchino di 24 anni, è riuscito ad accedere al Serale del talent. La messa in onda del suo esame, inizialmente prevista per domenica e poi saltata anche nel daytime di lunedì, è stata vista in tv finalmente martedì 10 marzo alle 16,25. Con una puntata in pratica tutta per Opi. Sì, perché i prof del Canto se la sono «suonata» tra di loro con toni accesi prima di dargli la maglietta oro. Il dibattito si è scatenato (ecco perché la parte di Opi non ci stava domenica e lunedì) tra Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini dopo il primo brano «Sono un ragazzo di strada». E ne è passato un bel po’ prima di riuscire a sentirlo con «Vivere».