Amici, Caterina prende la maglia oro. Nuovi esami per Opi
VISTO IN TV. Caterina Lumina ha ottenuto la maglia oro accedendo al serale nella puntata dell’8 marzo. Resta invece in sospeso il verdetto per l’altro bergamasco, Opi (Simone Opini), che affronterà nuovi esami nella puntata del 9 marzo.
Per il momento ce l’ha fatta soltanto una dei due cantanti bergamaschi in gara al talent «Amici» di Canale 5: nell’ultima puntata della domenica pomeriggio, l’8 marzo, Caterina Lumina ha ottenuto la sospirata maglia oro che dà l’accesso al serale. Per Opi il verdetto è rimandato a lunedì 9 marzo: alle 16,25 riprenderà la messa in onda degli esami.
Per la verità la puntata ha avuto un percorso un po’ contorto: in apertura Maria De Filippi aveva comunicato che la produzione confermava le regole del passaggio soltanto con i tre voti favorevoli dei prof di categoria, Canto o Ballo, poi in corso d’opera, visto lo stallo legato proprio a Opi, hanno cambiato idea inserendo il meccanismo dei due voti per la promozione.
Caterina Lumina, 22 anni, nata e crescita a Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna), nel team di Rudy Zerbi, si è esibita con «Anche fragile» ed è riuscita a convincere pure Lorella Cuccarini e, appunto, visto lo stallo della Pettarini, la produzione è intervenuta modificando la norma dei tre sì. Rimettendo tutti in gioco, compreso Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, che a una prima tornata aveva ricevuto due no. Alla seconda esibizione Caterina ha ottenuto il sì di Zerbi e Cuccarini, ricevendo l’attesa maglia oro. Per il verdetto su Opi occorrerà aspettare la coda degli esami di lunedì 9.
