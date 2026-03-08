Amici, Caterina prende la maglia oro. Nuovi esami per Opi

Per la verità la puntata ha avuto un percorso un po’ contorto: in apertura Maria De Filippi aveva comunicato che la produzione confermava le regole del passaggio soltanto con i tre voti favorevoli dei prof di categoria, Canto o Ballo, poi in corso d’opera, visto lo stallo legato proprio a Opi, hanno cambiato idea inserendo il meccanismo dei due voti per la promozione.

Caterina Lumina con la maglia oro

Caterina Lumina, 22 anni, nata e crescita a Bergamo e ora trapiantata a Minorca (Spagna), nel team di Rudy Zerbi, si è esibita con «Anche fragile» ed è riuscita a convincere pure Lorella Cuccarini e, appunto, visto lo stallo della Pettarini, la produzione è intervenuta modificando la norma dei tre sì. Rimettendo tutti in gioco, compreso Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, che a una prima tornata aveva ricevuto due no. Alla seconda esibizione Caterina ha ottenuto il sì di Zerbi e Cuccarini, ricevendo l’attesa maglia oro. Per il verdetto su Opi occorrerà aspettare la coda degli esami di lunedì 9.