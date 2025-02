Amici, per Chiamamifaro i complimenti di Ilary Blasi. Sesto posto per la bergamasca

La puntata di Amici

Il livello generale degli studenti si sta alzando esibizione dopo esibizione e, rispetto alle puntate autunnali, i profili artistici dei vari contendenti sono ormai ben visibili. Per quanto riguarda Chiamamifaro, è evidente come la produzione stia lavorando sulle varie emanazioni del cantautorato italiano ed internazionale. «You’ve got the love» dei Florence and the Machine, questo il brano assegnatole, è stato eseguito con una buona scelta di tonalità. Va detto però che la distanza a livello di vocalità tra Angelica Gori e Florence non ha aiutato la cantautrice bergamasca, forse troppo concentrata a mantenere la tecnica e quindi risultata un po’ troppo scolastica nell’esecuzione. Nonostante i complimenti per il timbro vocale facilmente riconoscibile ricevuti dalla giudice d’eccezione Ilary Blasi, per l’artista orobica l’esibizione vale solo un sesto posto, comunque distante da un’ultima posizione che da questa puntata non vale più la sfida, ma decisamente meno soddisfacente delle prime posizioni, utili - ma non indispensabile - per accedere alle selezioni per il serale.