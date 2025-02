Commozione e complimenti per Chiamamifaro: per lei la quinta posizione

La commozione di Angelica

Per quanto riguarda Angelica Gori, la produzione ha assegnato alla cantante orobica il pezzo «Notte prima degli esami» di Antonello Venditti, da eseguire di fronte ai giudici Luca Argentero e Giusy Ferreri.Un brano non facile, sia per il peso che questo ha avuto nella musica italiana, sia per l’emozione provata da Chiamamifaro nel ricordare la nonna paterna scomparsa la scorsa settimana e per via del rimpianto di non aver mai avuto una vera e propria «notte prima degli esami», poiché Angelica si è diplomata durante il lockdown dovuto alla pandemia del 2020.