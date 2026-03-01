Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 01 Marzo 2026

Amici, niente Serale per i bergamaschi: Caterina Lumina terza, Opi rimandato

IL TALENT. Nella 21esima puntata del talent di Maria De Filippi (domenica 1 marzo) applausi ma nessuna maglia d’oro per i cantanti orobici. Don Joe promuove le esibizioni, al Serale vanno Nicola e Gard.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Caterina Lumina durante la sua esibizione di «El Talisman»
Caterina Lumina durante la sua esibizione di «El Talisman»

Dopo le scorse due settimane di fermo, nella 21esima puntata di «Amici», il talent di Maria De Filippi in onda domenica 1 marzo su Canale 5, i bergamaschi in gara nel Canto sono tornati finalmente davanti alle telecamere. Non l’hanno spuntata però per quanto riguarda l’obiettivo numero 1: il passaggio al Serale. Caterina Lumina, 22 anni, originaria del capoluogo e trapiantata a Minorca (Spagna) con la sua interpretazione di «El Talisman» si è classificata terza, alle spalle di Elena e Lorenzo.

Opi durante la sua esibizione di «Davvero»
Opi durante la sua esibizione di «Davvero»

Buono il giudizio di Don Joe, chiamato a valutare i cantanti insieme a Irene Grandi: «Hai spaccato, devo dire anche per la decisione con cui hai affrontato il brano. Mi è piaciuto tantissimo pure il tuo modo di muoverti. Brava».

Per Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, dopo ben due brani davanti ai prof, «È sempre bello» e «Laura non c’è», non è arrivata la tanto sospirata maglia d’oro per la fase finale. In gara aveva presentato «Davvero», portando a casa un buon giudizio di Don Joe: «Bello, tuttavia sulle strofe ti ho trovato un po’ timido. Non hai approcciato con la grinta che siamo soliti vedere nel pezzo originale. Comunque bravo». Riescono nell’impresa del Serale il ballerino Nicola e il cantante Gard. Si aggiungono alle maglie d’oro già Emiliano, Alex, Michele e Angie.

