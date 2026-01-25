Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 25 Gennaio 2026

Amici, Opi e Caterina ancora in gara. Caterina in sfida

VISTO IN TV. Restano in gara ad «Amici», il talent di Maria De Filippi su Canale 5, i due cantanti bergamaschi: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, che dal capoluogo orobico si è poi trasferita a Minorca, in Spagna.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Opi durante la trasmissione
Opi durante la trasmissione

Opi ha concluso la puntata andata in onda domenica 25 gennaio come quinto, secondo però nella gara degli inediti sulla base dell televoto (14,32% alle spalle di Riccardo con il 16,49%) e una bella valutazione dagli esperti delle radio; invece, la ragazza è finita nella zona gialla della classifica e, dopo il ballottaggio con Lorenzo, è in sfida con Angie.

La giuria sui due bergamaschi

Caterina nella puntata di domenica 25 gennaio
Caterina nella puntata di domenica 25 gennaio

Opi si è esibito con «Portami via». Il giudizio di Adriano Pennino è stato buono: «A me piaci molto. Hai portato un pezzo difficile, Fabrizio Moro sappiamo quanto sia complesso. Hai questo graffiato che è potente e che arriva». Invece Caterina ha cantato «7 years» con delle barre sue. L’ha valutata Nina Zilli: «Brava, credo però che con la voce potente che hai dovresti pescare di più dentro te stessa».

Poi Opi si è esibito anche con l’inedito «Scusa» (tutti disponibili dal 27 sui digital store), proprio per il televoto. Il commento di Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss è stato: «Nel ritornello viene fuori una voce estremamente originale: complimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
musica
Intrattenimento (generico)
Simone Opini
Caterina Lumina
Maria De Filippi
Adriano Pennino
Fabrizio Moro
Nina Zilli
Canale 5
Radio Kiss Kiss