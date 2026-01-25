Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Amici, Opi e Caterina ancora in gara. Caterina in sfida
VISTO IN TV. Restano in gara ad «Amici», il talent di Maria De Filippi su Canale 5, i due cantanti bergamaschi: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, che dal capoluogo orobico si è poi trasferita a Minorca, in Spagna.
Opi ha concluso la puntata andata in onda domenica 25 gennaio come quinto, secondo però nella gara degli inediti sulla base dell televoto (14,32% alle spalle di Riccardo con il 16,49%) e una bella valutazione dagli esperti delle radio; invece, la ragazza è finita nella zona gialla della classifica e, dopo il ballottaggio con Lorenzo, è in sfida con Angie.
La giuria sui due bergamaschi
Opi si è esibito con «Portami via». Il giudizio di Adriano Pennino è stato buono: «A me piaci molto. Hai portato un pezzo difficile, Fabrizio Moro sappiamo quanto sia complesso. Hai questo graffiato che è potente e che arriva». Invece Caterina ha cantato «7 years» con delle barre sue. L’ha valutata Nina Zilli: «Brava, credo però che con la voce potente che hai dovresti pescare di più dentro te stessa».
Poi Opi si è esibito anche con l’inedito «Scusa» (tutti disponibili dal 27 sui digital store), proprio per il televoto. Il commento di Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss è stato: «Nel ritornello viene fuori una voce estremamente originale: complimenti».
