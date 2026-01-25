Amici, Opi e Caterina ancora in gara. Caterina in sfida

Opi ha concluso la puntata andata in onda domenica 25 gennaio come quinto, secondo però nella gara degli inediti sulla base dell televoto (14,32% alle spalle di Riccardo con il 16,49%) e una bella valutazione dagli esperti delle radio; invece, la ragazza è finita nella zona gialla della classifica e, dopo il ballottaggio con Lorenzo, è in sfida con Angie.

La giuria sui due bergamaschi

Caterina nella puntata di domenica 25 gennaio

Opi si è esibito con «Portami via». Il giudizio di Adriano Pennino è stato buono: «A me piaci molto. Hai portato un pezzo difficile, Fabrizio Moro sappiamo quanto sia complesso. Hai questo graffiato che è potente e che arriva». Invece Caterina ha cantato «7 years» con delle barre sue. L’ha valutata Nina Zilli: «Brava, credo però che con la voce potente che hai dovresti pescare di più dentro te stessa».