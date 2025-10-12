Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025
Amici, un bergamasco nello show canoro: per Opi maglia rossa
VISTO IN TV. Nel talent di Maria De Filippi su Canale 5 un bergamasco in gara: si chiama Simone Opini, in arte Opi.
Maglia rossa nella puntata di domenica 12 ottobre di «Amici» per Opi, nome d’arte del cantante-imbianchino bergamasco Simone Opini, 24 anni. Nel talent show di Maria De Filippi su Canale 5, la stessa sorte è toccata a Michelle, dopo il ballottaggio con Frasa.
La sentenza dopo due ore di esibizioni davanti ai prof Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (coach di Opi) e il giudice speciale Gigi D’Alessio per il Canto.
Opi ha cantato «Amandoti», una interpretazione che, come era già successo nelle prime due puntate, non ha convinto unanimemente. Ha esordito Rudy Zerbi: «Un po’ sofferto: quando vuoi spingere con la voce urli. Sei muscolare e poco interpretativo: insufficiente». Ma la coach Pettinelli ha difeso il bergamasco: «Come al solito, rispetto alle prove arrivi in puntata che forse sei gasato e migliori. Vorrei che lavorassi di più, tuttavia la tua è un’interpretazione che abbiamo sentito tutti sotto la pelle. Tranne Rudy...».
I consigli di Lorella Cuccarini
Ma anche Lorella Cuccarini ha dato vita a quello che sarebbe poi diventato ulteriore motivo di confronto con Opi al ritiro della maglia rossa. «Un consiglio – ha suggerito –: credo che tu debba stare attento quando apri la voce, perché significa darle una rotondità e non urlare. Alcune volte rischi di gracchiare, di far venire fuori una voce che è un po’ più sguaiata. Ti ho sentito meglio rispetto alle prove. Non hai una voce graffiante, ti sforzi e devi fare attenzione: lo dico per la tua salvaguardia».
Gigi D’Alessio: hai un bellissimo colore di voce
A tagliare corto ci ha pensato Gigi D’Alessio: «Ti chiami Opi e, come vedi, ci sono tante opinioni... Diciamo che sono d’accordo con tutti e tre. Nella parte bassa fai fatica, ma tieni presente che qui si viene per imparare, non si è già arrivati. Hai un bellissimo colore di voce».
