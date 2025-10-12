Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025

Amici, un bergamasco nello show canoro: per Opi maglia rossa

VISTO IN TV. Nel talent di Maria De Filippi su Canale 5 un bergamasco in gara: si chiama Simone Opini, in arte Opi.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Simone Opini, in arte Opi
Simone Opini, in arte Opi

Maglia rossa nella puntata di domenica 12 ottobre di «Amici» per Opi, nome d’arte del cantante-imbianchino bergamasco Simone Opini, 24 anni. Nel talent show di Maria De Filippi su Canale 5, la stessa sorte è toccata a Michelle, dopo il ballottaggio con Frasa.

La sentenza dopo due ore di esibizioni davanti ai prof Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (coach di Opi) e il giudice speciale Gigi D’Alessio per il Canto.

Opi ha cantato «Amandoti», una interpretazione che, come era già successo nelle prime due puntate, non ha convinto unanimemente. Ha esordito Rudy Zerbi: «Un po’ sofferto: quando vuoi spingere con la voce urli. Sei muscolare e poco interpretativo: insufficiente». Ma la coach Pettinelli ha difeso il bergamasco: «Come al solito, rispetto alle prove arrivi in puntata che forse sei gasato e migliori. Vorrei che lavorassi di più, tuttavia la tua è un’interpretazione che abbiamo sentito tutti sotto la pelle. Tranne Rudy...».

I consigli di Lorella Cuccarini

Ma anche Lorella Cuccarini ha dato vita a quello che sarebbe poi diventato ulteriore motivo di confronto con Opi al ritiro della maglia rossa. «Un consiglio – ha suggerito –: credo che tu debba stare attento quando apri la voce, perché significa darle una rotondità e non urlare. Alcune volte rischi di gracchiare, di far venire fuori una voce che è un po’ più sguaiata. Ti ho sentito meglio rispetto alle prove. Non hai una voce graffiante, ti sforzi e devi fare attenzione: lo dico per la tua salvaguardia».

Gigi D’Alessio: hai un bellissimo colore di voce

A tagliare corto ci ha pensato Gigi D’Alessio: «Ti chiami Opi e, come vedi, ci sono tante opinioni... Diciamo che sono d’accordo con tutti e tre. Nella parte bassa fai fatica, ma tieni presente che qui si viene per imparare, non si è già arrivati. Hai un bellissimo colore di voce».

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
musica
Intrattenimento (generico)
Simone Opini
Maria De Filippi
rudy zerbi
Lorella Cuccarini
Anna Pettinelli
Gigi D’Alessio
Canale 5