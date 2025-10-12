Amici, un bergamasco nello show canoro: per Opi maglia rossa

Maglia rossa nella puntata di domenica 12 ottobre di «Amici» per Opi, nome d’arte del cantante-imbianchino bergamasco Simone Opini, 24 anni. Nel talent show di Maria De Filippi su Canale 5, la stessa sorte è toccata a Michelle, dopo il ballottaggio con Frasa.

La sentenza dopo due ore di esibizioni davanti ai prof Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (coach di Opi) e il giudice speciale Gigi D’Alessio per il Canto.

Opi ha cantato «Amandoti», una interpretazione che, come era già successo nelle prime due puntate, non ha convinto unanimemente. Ha esordito Rudy Zerbi: «Un po’ sofferto: quando vuoi spingere con la voce urli. Sei muscolare e poco interpretativo: insufficiente». Ma la coach Pettinelli ha difeso il bergamasco: «Come al solito, rispetto alle prove arrivi in puntata che forse sei gasato e migliori. Vorrei che lavorassi di più, tuttavia la tua è un’interpretazione che abbiamo sentito tutti sotto la pelle. Tranne Rudy...».

I consigli di Lorella Cuccarini

Ma anche Lorella Cuccarini ha dato vita a quello che sarebbe poi diventato ulteriore motivo di confronto con Opi al ritiro della maglia rossa. «Un consiglio – ha suggerito –: credo che tu debba stare attento quando apri la voce, perché significa darle una rotondità e non urlare. Alcune volte rischi di gracchiare, di far venire fuori una voce che è un po’ più sguaiata. Ti ho sentito meglio rispetto alle prove. Non hai una voce graffiante, ti sforzi e devi fare attenzione: lo dico per la tua salvaguardia».

Gigi D’Alessio: hai un bellissimo colore di voce