Arte e storia, Palazzo Terzi apre le porte alle «Serate musicali»

Palazzo Terzi apre le porte per ospitare la rassegna di concerti «Serate Musicali», che si terrà dal 27 giugno al 26 luglio 2025. L’Associazione per Palazzo Terzi ETS, organizzatrice dell’evento, riserva particolare attenzione alla promozione dei giovani artisti in collaborazione con il Politecnico delle Arti Bergamo - Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, offrendo loro un palcoscenico privilegiato in un contesto di grande bellezza.

Doppio binario musicale

La rassegna si articola su due livelli distinti: da un lato, i concerti da camera, che si terranno per quattro domeniche consecutive, con performance di artisti di fama internazionale e una programmazione di alto livello che dal barocco offre uno sguardo sulla musica di Donizetti e oltre. Ogni serata sarà arricchita da un esclusivo aperitivo di benvenuto e una visita alle sale storiche di Palazzo Terzi, prima di lasciarsi trasportare dalla musica nel Gran Salone. Dall’altro, i concerti dei giovani talenti del Conservatorio, che rappresentano il futuro della musica e vengono supportati attraverso una collaborazione mirata. Questi concerti sono pensati per dare spazio ai giovani musicisti in un ambiente stimolante e ricco di storia. Prima di ogni concerto è prevista una visita alle sale storiche di Palazzo Terzi.

La collaborazione e l’offerta

«Siamo felici di questa nuova collaborazione - dichiara la Direttrice del Politecnico delle Arti Daniela Giordano - che coniuga il fascino di Palazzo Terzi con il talento dei nostri studenti, in una programmazione musicale di grande valore». Il Presidente dell’Associazione Per Palazzo Terzi ETS, avvocato Giulio Terzi rimarca: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Comune di Bergamo per il patrocinio concesso e al Politecnico delle Arti Bergamo - Conservatorio G. Donizetti per la proficua collaborazione che ha reso possibile la realizzazione di questa rassegna. Le Serate Musicali rappresentano un’iniziativa di grande valore artistico e culturale, volta a promuovere il dialogo tra la tradizione musicale e le nuove generazioni di interpreti. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti coloro che, con competenza, dedizione e passione, hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, permettendoci di offrire al pubblico un’esperienza musicale di qualità in un contesto di straordinaria bellezza quale Palazzo Terzi. Vorrei poi esprimere la mia personale riconoscenza ad Anahí Rodriguez Villalba, che fin dal primo momento si è dedicata con grande passione alla realizzazione di questa rassegna. Ci auguriamo che questa iniziativa possa rappresentare un momento di arricchimento culturale per la città e un’opportunità di crescita per i giovani artisti che ne sono protagonisti».

Qualità che emoziona

Il Direttore artistico della rassegna Davide Perniceni sottolinea: «Poter tornare a Bergamo per dare vita a questa nuova rassegna di concerti a Palazzo Terzi ha per me un enorme valore. Dopo quasi dieci anni trascorsi in Germania, dove lavoro come direttore d’orchestra, questo progetto rappresenta una connessione profonda con la mia città d’origine. Essendo stato anch’io studente del Conservatorio G. Donizetti, poter offrire ai giovani talenti la possibilità di esibirsi in un contesto tanto prestigioso è un’emozione che mi tocca personalmente. Sono inoltre particolarmente onorato di invitare in questa rassegna due importanti e riconosciute realtà musicali bergamasche: il Donizetti Opera Ensemble e l’Ensemble Locatelli, punti riferimento culturali della città. Un evento davvero straordinario per il pubblico sarà il concerto con musiche di J. S. Bach al Clavicordo con Matteo Messori. Il clavicordo, strumento amatissimo da Bach, che lo considerava il più espressivo fra tutti gli strumenti a tastiera, offrirà una sonorità intima e raffinata, perfetta per esplorare le emozioni più sottili della sua musica. In sintonia con l’atmosfera del Salone Seicentesco di Palazzo Terzi, avremo anche l’onore di ospitare Francesca Lombardi Mazzulli, una delle voci più straordinarie del repertorio barocco, che ci guiderà in un viaggio emozionante attraverso le arie delle eroine barocche. Questi concerti sono il cuore pulsante della rassegna, che vuole celebrare la bellezza della musica da camera in una cornice storica come quella di Palazzo Terzi, creando un’esperienza unica per tutti gli appassionati di musica».

Il programma

Ogni appuntamento prevede alle 18 visite guidate alle sale del Palazzo e alle 19 gli ascolti musicali e gli incontri con gli artisti. Tutte le date sono prenotabili su eventbrite.it La programmazione è divisa in due corsie: i concerti da camera e i concerti di giovani artisti. A inaugurare la rassegna il 27 giugno sarà Animaromantica: un duo con Giovanni Maria Palardi al clarinetto e Marco Regazzi al pianoforte. Apre invece la serie dei concerti da camera domenicali il 29 giugno il Donizetti Opera Ensemble con Terzi, Donizetti & friends. Le successive domenica vedranno impegnati l’Ensemble Locatelli in “Espatriati, storie di musicisti viaggiatori” il 6 luglio, Bach unexpected il 13 luglio con Matteo Messori al clavicordo, ed Eroina barocca il 20 luglio con il soprano Francesca Lombardi Mazzuti e Davide Perniceni al pianoforte.

I giovani talenti