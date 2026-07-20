Atalanta-Mantova, seconda amichevole estiva: si gioca il 22 luglio alle 20
IL MATCH. I nerazzurri di Sarri sfidano il Mantova mercoledì 22 luglio a Zingonia: match a porte chiuse, diretta streaming sul canale YouTube ufficiale e differita su Bergamo TV.Lettura meno di un minuto.
Dopo la prima uscita estiva a Clusone nel test in famiglia con l’Under 23, i nerazzurri sono attesi da una nuova amichevole. Mercoledì 22 luglio, al Centro Bortolotti di Zingonia, con calcio d’inizio alle 20, la squadra di mister Sarri si misurerà con il Mantova, formazione che milita nel campionato di Serie B. La partita si disputerà a porte chiuse per esigenze di natura logistica e organizzativa.
A beneficio di tifosi e simpatizzanti dell’Atalanta, il canale YouTube di Atalanta BC trasmetterà il test-match con il Mantova in diretta streaming in collaborazione con Bergamo TV, la quale – a sua volta - trasmetterà la seconda amichevole estiva dei nerazzurri in differita alle ore 22.15 di giovedì 23 luglio.
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