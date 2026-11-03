Cinema a Bergamo: Paola Randi al Capitol, Kasia Smutniak al Conca Verde

Due appuntamenti con le autrici nei cinema di Bergamo: domenica 8 novembre al Capitol arriva Paola Randi per presentare «Se domani non torno», mentre martedì 10 il Conca Verde ospita Kasia Smutniak per l’anteprima del documentario «Mustang».

Paola Randi presenta il film al Capitol

Domenica 8 novembre alle 19 la regista Paola Randi incontrerà il pubblico del Capitol insieme a Tecla Bossi e Tommaso Allione, che nel film interpretano rispettivamente la sorella e il fratello di Giulia. La presentazione sarà introdotta da Beppe Manzi e seguita dalla proiezione di «Se domani non torno».

«Mustang», Smutniak incontra il pubblico

Martedì 10 novembre alle 21 al Conca Verde è in programma l’anteprima di «Mustang», documentario italiano di Kasia Smutniak. L’autrice dialogherà con gli spettatori al termine della proiezione.

La locandina dell’incontro La locandina del film

Il film intreccia ricordi familiari e il legame con il Mustang, alle pendici dell’Himalaya. La voce di Sophie Taricone rievoca il viaggio compiuto nel 2010, a sei anni, insieme alla madre, in un luogo dove Smutniak e Pietro Taricone erano stati nel 2003.