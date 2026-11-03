Cinema a Bergamo: Paola Randi al Capitol, Kasia Smutniak al Conca Verde
DUE APPUNTAMENTI. Domenica 8 novembre la presentazione di «Se domani non torno». Martedì 10 l’anteprima di «Mustang», con Smutniak in sala.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Due appuntamenti con le autrici nei cinema di Bergamo: domenica 8 novembre al Capitol arriva Paola Randi per presentare «Se domani non torno», mentre martedì 10 il Conca Verde ospita Kasia Smutniak per l’anteprima del documentario «Mustang».
Paola Randi presenta il film al Capitol
Domenica 8 novembre alle 19 la regista Paola Randi incontrerà il pubblico del Capitol insieme a Tecla Bossi e Tommaso Allione, che nel film interpretano rispettivamente la sorella e il fratello di Giulia. La presentazione sarà introdotta da Beppe Manzi e seguita dalla proiezione di «Se domani non torno».
«Mustang», Smutniak incontra il pubblico
Martedì 10 novembre alle 21 al Conca Verde è in programma l’anteprima di «Mustang», documentario italiano di Kasia Smutniak. L’autrice dialogherà con gli spettatori al termine della proiezione.
Il film intreccia ricordi familiari e il legame con il Mustang, alle pendici dell’Himalaya. La voce di Sophie Taricone rievoca il viaggio compiuto nel 2010, a sei anni, insieme alla madre, in un luogo dove Smutniak e Pietro Taricone erano stati nel 2003.
Attraverso i filmati girati da Taricone, il racconto ripercorre la loro vita di coppia e di genitori. Al centro anche il progetto di una scuola per i bambini del Mustang: un impegno proseguito da Smutniak dopo la morte del compagno e segnato, negli anni, dalle difficoltà logistiche e dal calo delle iscrizioni. Le prevendite per «Mustang» sono disponibili su www.sas.bg.it.
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