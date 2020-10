Collegio 5, c’è anche Luca di Zanica «Promosso» nella serie di Rai 2

Non più al Collegio Celana di Caprino Bergamasco, ma al Regina Margherita di Anagni. La prima novità di questa edizione de «Il Collegio», docu-reality in onda su Rai 2 alle 21,20, è il cambio di ambientazione. Resta la formula: dieci ragazzi e dieci ragazze di oggi catapultati in un rigido istituto scolastico, spogliati di smartphone e rivestiti di una severa uniforme. Fra loro quest’anno c’è un quindicenne bergamasco, Luca Zigliana, di Zanica. Si definisce un tipo tranquillo, poco amante dello sport, ma la madre lo descrive come un gran lazzarone.

Quest’anno l’ambientazione è il 1992, narrato dalla voce di Giancarlo Magalli, che racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani studenti durante tutte le 8 puntate in programma. L’obiettivo finale dei ragazzi è superare l’esame di terza media del 1992. Chi ci arriverà? Il Collegio 5, registrato in estate durante l’emergenza Covid nel rispetto di protocolli sanitari studiati appositamente, è un format di grande successo fra i giovanissimi e una parentesi di leggerezza nell’attuale palinsesto televisivo. Ogni anno sono migliaia le domande di aspiranti studenti da tutta Italia, con il sogno di far parte della classe più famosa della televisione.