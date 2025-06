Comicon, tre giorni di eventi dedicati al mondo del fumetto e della cultura pop

Torna a Bergamo per la sua terza edizione «Comicon», il grande evento dedicato al fumetto, ai videogiochi, al cinema e alla cultura pop. La Fiera si trasforma per tre giorni - fino al 22 giugno - in un vero e proprio universo parallelo, capace di attirare appassionati da tutta Italia e anche dall’estero.

Gli ospiti

Tra gli ospiti più attesi, l’attore Giancarlo Esposito, celebre per i suoi ruoli in serie cult come Breaking Bad e The Mandalorian, il compositore giapponese Shinji Hosoe, autore di colonne sonore di videogiochi iconici come Tekken e Ridge Racer, e Thomas Taylor, illustratore della prima edizione inglese di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Ad aprire simbolicamente la manifestazione è stato Tanino Liberatore, fumettista tra i padri del fumetto italiano moderno.